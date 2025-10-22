L’Alfano-Perrotta guida l’innovazione scolastica Dada in Molise

TERMOLI. L’Istituto Alfano-Perrotta è stato protagonista di un importante momento di confronto sull’architettura scolastica intenzionale, interpretata attraverso i modelli Dada e Dada-Logica, durante un convegno organizzato dall’USR Molise presso l’auditorium dell’Isis Fermi-Mattei di Isernia. A rappresentare l’istituto, la professoressa Marianna Di Marco e il professore Paolo Mancinelli, in presenza della dirigente Concetta Rita Niro.

L’incontro ha visto la partecipazione di relatori di rilievo nazionale, tra cui la co-fondatrice del modello DADA, Dirigente Lidia Cangemi, il direttore scientifico Paolo Greco dell’Istituto di formazione del Centro Italiano Gestalt, i dirigenti di ricerca INDIRE Samuele Borri e Leonardo Tosi, il componente dell’Équipe formativa territoriale USR Emilia Romagna, Gabriele Benassi, e Pierpaolo Infante, coordinatore inclusione e innovazione didattica USR Toscana.

Al centro della discussione, l’importanza di spazi di apprendimento progettati per il movimento degli studenti, capaci di favorire il benessere psico-fisico, sociale ed emotivo. Si è parlato anche di ecosistemi educativi, nuovi percorsi formativi e curricoli innovativi, in linea con il Piano Scuola 4.0, strumenti fondamentali per promuovere pratiche didattiche moderne e inclusive.

Durante la sua presentazione, la dirigente Cangemi ha illustrato numerose esperienze di scuole italiane che hanno implementato con successo il modello Dada, tra cui l’Istituto Alfano-Perrotta, unico istituto secondario di secondo grado in Molise ad aver ricevuto l’accreditamento Dada a partire da giugno.

«La presentazione della Dirigente Cangemi ci ha riempito di orgoglio – sottolineano i docenti – e ci sprona a consolidare il nostro ruolo di riferimento regionale nella diffusione di pratiche didattiche innovative e vincenti».

Con l’obiettivo di estendere il modello Dada e dada logica a tutte le scuole molisane, l’Usr Molise punta a creare un percorso condiviso di innovazione didattica, confermando che si può fare… insieme!

