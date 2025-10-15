«L’Amerigo Vespucci a Termoli», Stefano Leone presenta l’opera dedicata alla nave più bella del mondo

TERMOLI. Sarà presentato domani, alle ore 17:30, presso il Cinema Sant’Antonio di Termoli, il nuovo libro fotografico di Stefano Leone: un’opera editoriale in serie limitata, non destinata alla vendita.

Un libro capolavoro, già considerato tra i più belli e originali dedicati alla Nave più bella del mondo.

L’iniziativa prende le mosse dal 6 aprile 2025, giorno in cui la Vespucci gettò l’ancora nel mare di Termoli, suscitando la gioia di migliaia di molisani e termolesi. Un vero e proprio evento storico, reso possibile — a sorpresa — durante il tour mondiale, grazie alla Marina Militare, al Sindaco di Termoli, ai vertici della nave con il Comandante Lai, alla Capitaneria di Porto e all’Anmi.

Stefano Leone, editore e fotografo italiano, ha raccolto in immagini le suggestioni di quella giornata, restituendo al cuore e alla mente di ciascuno anche fotografie storiche e inedite dell’Amerigo Vespucci Incrociatore, dismessa nel 1928.

Il volume, di grande formato, è istoriato da opere realizzate ad hoc dal maestro Francesco Toraldo.

Poste Italiane ha voluto dedicare all’iniziativa un Annullo Filatelico Speciale, che riporta il nome della collana editoriale di Leone: Il Mare La Vita.

All’evento parteciperanno Autorità Militari, Civili e Religiose. Sarà presente anche il vescovo, Claudio Palumbo.

Tra gli ospiti del mondo dell’Arte e della Cultura: l’attore Enrico Lo Verso, il grande sassofonista Marco Zurzolo, l’attrice Antonella Pacifico, il fisarmonicista Manuel Petti, il musicista Roberto Di Carlo e il violinista Marco Zurlo.

Spazio anche per riflessioni sull’opera da parte dello storico molisano Antonio D’Ambrosio.

Un evento di grande rilievo, in omaggio a uno dei simboli più importanti e prestigiosi dell’Italia nel mondo: l’Amerigo Vespucci.