Larino celebra l’olio Evo e “coltiva la pace”

LARINO. Larino si è trasformata in una vera e propria capitale della cultura olivicola e della coesione sociale nel fine settimana appena trascorso. La città, grazie alla collaborazione tra Comune, Pro Loco e numerosi partner associativi, ha ospitato due giornate ricche di iniziative: la IX Giornata Nazionale “Camminata tra gli Olivi” e un convegno scientifico dedicato all’olio extra vergine di oliva.

Domenica 26 ottobre, la città ha aderito all’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio con il messaggio “Camminata tra gli Olivi – Coltiviamo la Pace”, presso l’Azienda Agraria dell’Istituto Tecnico Agrario “San Pardo”. La mattinata è stata scandita da momenti dedicati a benessere, tradizione e natura: sessioni di yoga, laboratori di fiori di carta crespa e passeggiate tra gli olivi hanno accompagnato i partecipanti. Non sono mancati momenti di sensibilizzazione alla salute e alla prevenzione, con la dottoressa Carmela Franchella, presidente Lilt provinciale Campobasso, che ha sottolineato l’importanza di un’alimentazione sana.

L’incontro istituzionale ha visto la partecipazione del sindaco Giuseppe Puchetti, dei consiglieri comunali Antonio Vesce e Graziella Vizzarri e del presidente della Pro loco Michele Di Ridolfo. Tra gli interventi, quello del dottor Pasquale Di Lena, fondatore dell’Associazione Città dell’Olio, ha ripercorso la tradizione millenaria dell’olivicoltura locale. Grande simbolismo hanno portato l’arrivo della Bandiera della Pace, a cura dell’Associazione Pig Riders M.C Larino, e l’iniziativa “Il messaggio che unisce” del Vespa Club Larino. La giornata si è conclusa con degustazioni di pane, olio Evo e prodotti tipici locali, tra musica e allegria.

Lunedì 27 ottobre, il fine settimana si è chiuso con un convegno scientifico nella Sala Freda del Palazzo Ducale, che ha approfondito il ruolo dell’olio extra vergine di oliva nella dieta mediterranea e come alleato della salute. Moderato dalla dottoressa Carmela Franchella, il dibattito ha visto interventi di spicco: Pasquale Di Lena ha raccontato la storia e le tradizioni olivicole del territorio, con particolare riferimento alle cultivar locali Gentile, Salegna e San Pardo, e ha proposto la creazione di un Parco delle multivarietà italiane a scopo didattico e turistico.

La Dott.ssa Eleonora Iorio, dietista, ha evidenziato i benefici nutrizionali dell’olio EVO, con focus sulla prevenzione e sulla nutrizione dei pazienti oncologici, sfatando falsi miti sulle diete di moda. Il Prof. Maurizio Santilli, docente e consigliere nazionale Città dell’Olio, ha sottolineato l’importanza dell’educazione alimentare fin dall’infanzia e della valorizzazione dei prodotti italiani come patrimonio identitario.

Il Sindaco Puchetti ha portato i saluti istituzionali, ringraziando partner e cittadini per la partecipazione, mentre la Consigliera comunale Graziella Vizzarri ha chiuso i lavori ribadendo la necessità di un impegno condiviso per la tutela del territorio e la promozione delle tradizioni locali. L’incontro si è concluso con un buffet di prodotti locali accompagnato da musica popolare con organetto, evocando la tradizionale raccolta delle olive.

L’Amministrazione Comunale ha espresso gratitudine a tutti i cittadini e alle realtà associative coinvolte: Pro Loco Larino, Istituto Omnicomprensivo “Magliano”, Studio Bhumi, Associazione Terra Sana, LILT Campobasso, Pig Riders M.C Larino, Vespa Club Larino, Ass. C.A.R., Misericordie di Larino e AIDO gruppo comunale Larino.

L’ottima riuscita di entrambe le manifestazioni conferma il ruolo di Larino come centro della tradizione olivicola, della qualità dei prodotti e dei valori di pace e cooperazione, rafforzando il legame tra cultura, natura e comunità.

