L’arte di Fredy Luciani alla Torretta Belvedere

TERMOLI. All’ingresso del borgo antico, dove il tempo sembra fermarsi tra pietra, mare e memoria, l’arte torna a respirare. Le antiche mura della Torretta Belvedere si accendono di luce e colore grazie alle opere di Fredy Luciani, artista capace di trasformare la tela in una vibrazione di emozioni e natura.

Le sue creazioni, autentiche celebrazioni del paesaggio, del mare e del cosmo, sono in esposizione in uno dei luoghi più iconici e poetici di Termoli: la Torretta, sentinella di pietra affacciata sul Castello Svevo e sul blu dell’Adriatico.

Conosciuto come il “pittore ecologista” e stimato da critici come Vittorio Sgarbi, Luciani presenta una selezione di lavori che raccontano la forza primordiale della vita. L’uso audace della spatola, l’intensità dei pigmenti e la fluidità del gesto pittorico generano un dialogo profondo con chi osserva, trasportandolo in una dimensione emotiva e contemplativa.

Nella cornice suggestiva della Torretta Belvedere, ogni tela diventa un inno alla bellezza della natura. Le barche, protagoniste di molte opere, sembrano scivolare leggere sull’acqua, sospinte da un vento di libertà e malinconia. Il mare, lungi dall’essere semplice sfondo, è presenza viva: un elemento che respira, riflette, accoglie. I suoi blu vibrano di luce, diventando metafora di infinito.

Accanto a esso, i fiori e i paesaggi si fanno pura esplosione cromatica, in un equilibrio perfetto tra forma e sentimento. Luciani dipinge la terra come fosse un cuore pulsante, intrecciando realtà e visione, materia e spirito.

La sua pittura, intensa e istintiva, nasce da un profondo amore per l’ambiente. Ogni opera è un invito alla consapevolezza ecologica, un messaggio di armonia e rispetto verso ciò che ci circonda. L’artista trasforma olio e acrilico in poesia visiva, capace di parlare all’anima prima ancora che agli occhi.

Visitare la mostra è un’esperienza immersiva: un viaggio tra colore e silenzio, tra mare e pietra, dove l’arte incontra la storia e la storia si lascia accarezzare dall’arte.

L’appuntamento è alla Torretta Belvedere, per lasciarsi travolgere dal colore, dalla luce e dalla passione di Fredy Luciani, uno degli artisti più autentici e visionari del panorama contemporaneo molisano.

Eliana Ronzullo