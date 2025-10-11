Le celebrazioni per San Giovanni XXIII patrono dell’esercito

CAMPOBASSO. Presso la caserma G. Pepe, in via Verdone, il nuovo capo Ufficio Affari Territoriali e Presidiari Molise del Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”, il colonnello Ettore Scialpi, ha incontrato le Associazioni Combattentistiche e d’Arma per un momento informativo e conoscitivo sul ruolo dell’Ufficio Affari Territoriali dell’Esercito in Molise e sulla nuova organizzazione della Forza Armata.

L’Ufficio, diretto dal colonnello Scialpi, si occupa di propaganda e arruolamento dei giovani nelle scuole superiori della regione, oltre a organizzare, insieme agli organi istituzionali preposti e alle associazioni, le principali manifestazioni militari e dello Stato come il 2 giugno, il 2 e il 4 novembre a Campobasso, Isernia, e altre cerimonie programmate nel corso dell’anno.

Il nuovo Capo Ufficio ha dichiarato la propria disponibilità a ogni forma di collaborazione, promuovendo sinergie con Enti Locali, Istituzioni e associazioni legate alla diffusione dei valori dell’Esercito.

Al termine dell’incontro, presso la Caserma Pepe, si è svolta la celebrazione liturgica, officiata dal Cappellano Militare don Giuseppe Graziano, in onore di San Giovanni XXIII Papa, Patrono dell’Esercito.

La cerimonia religiosa ha visto la partecipazione di personale in servizio e in congedo, Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e dipendenti civili, insieme a rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’Arma: Istituto Nastro Azzurro Federazione Campobasso, Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia sede di Campobasso, Arma dei Carabinieri in congedo, Corpo Forestale dello Stato, Bersaglieri, Alpini e Marinai d’Italia.

I militari e il personale in congedo, con profondo spirito cristiano, si sono uniti in preghiera per la pace.

Nel corso dell’omelia, il Cappellano Militare ha descritto la figura del Patrono dell’Esercito, San Giovanni XXIII, noto come “l’Angelo dei soldati”, apprezzato dai militari per il suo impegno nella promozione della pace e delle virtù cristiane.

Don Giuseppe ha letto uno scritto pubblicato dall’Ordinariato Militare d’Italia, illustrando le tappe della vita militare di Angelo Giuseppe Roncalli, dal servizio di leva (1901-1902) agli anni della Prima guerra mondiale, durante la quale prestò servizio come sergente di sanità (1915-1916) e cappellano militare (1916-1918).

La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, con decreto del 17 giugno 2017 e in virtù delle facoltà concesse dal Sommo Pontefice Papa Francesco, ha dichiarato San Giovanni XXIII “Patrono presso Dio dell’Esercito Italiano”, per il suo impegno nel promuovere le virtù cristiane tra i soldati e per il costante esempio di pace.

Al termine della cerimonia, il colonnello Ettore Scialpi ha invitato i presenti a partecipare al “vin d’honneur”, momento di convivialità e celebrazione in occasione della Festa del Santo Patrono dell’Esercito.