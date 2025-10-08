Le Nemesiache di Sonia D’Alto al Macte

TERMOLI. Al Museo Macte sarà presentata Le Nemesiache: Reclaiming Mythological Rituals, la prima monografia dedicata al gruppo di artiste e pacifiste femministe napoletane Le Nemesiache, fondato da Lina Mangiacapre nel 1970 e attivo tra Napoli, Sorrento e la Costiera Amalfitana.

Con un approccio interdisciplinare che include film, performance, pittura, poesia, musica e costumi, il gruppo ha unito femminismo, mitologia, fiabe e fantascienza, dando vita a pratiche creative che spaziano dalle occupazioni di edifici alle proteste pubbliche.

Il volume bilingue (italiano e inglese), edito da Mousse, raccoglie documenti, fotografie e manifesti inediti, con nuovi contributi testuali commissionati per l’occasione. Alla presentazione parteciperanno l’autrice Sonia D’Alto, insieme a Imma Tralli e Roberto Pontecorvo di Marea Art Project, che racconteranno la genesi del progetto e mostreranno immagini d’archivio.

Il progetto è realizzato con il sostegno del programma Italian Council (Edizione 13, 2024) del Ministero della Cultura.

Sabato 25 ottobre, ore 15-18 – Corso in presenza “Parole e Patrimonio”

Sempre a ottobre, Dicolab, in collaborazione con la Scuola Nazionale del Patrimonio e delle Attività Culturali, propone il corso Parole e Patrimonio: la ludolinguistica come strategia di valorizzazione del patrimonio culturale, a cura di Valentina Toscano.

Il corso, gratuito e con rilascio di badge digitale ai partecipanti, è rivolto a chi desidera approfondire strumenti innovativi per la valorizzazione dei beni culturali. Le iscrizioni sono aperte fino al 18 ottobre tramite il sito di Dicolab, codice corso HALM25.