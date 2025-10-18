Luminarie di Larino: magia, musica e il “villaggio del Grinch”

LARINO. Era il Natale del 2018, e il centro storico di Larino indossava il suo abito più luminoso, adornandosi di luci e magia, danzando sulle note di motivi natalizi, riscoprendo angoli nascosti tra i vicoli e nei portoni storici, esaltando le antiche bellezze.

Nata senza pretese, con l’intento di valorizzare la città frentana e la sua ricca storia, la manifestazione è cresciuta di anno in anno, arricchendosi di attrazioni, regalando giochi luminosi a ritmo di musica, in un tragitto sempre più esteso e spettacolare, con installazioni scenografiche e nuovi paesaggi a tema natalizio: orsi, pinguini, elfi festanti, personaggi dei cartoni animati, giocolieri, e l’immancabile Babbo Natale, che arriva con la sua slitta trainata da un cavallo, annunciandosi con il tintinnio di un campanellino, aspettando tutti nella sua casa ricostruita nei minimi dettagli, capace di far sognare i più piccoli e far ritornare un po’ bambini anche gli adulti.

Un’idea luminosa in tutti i sensi partita da un’iniziativa privata, che poi ha dato vita al cuore pulsante della macchina organizzativa: l’Associazione “Larino nel Cuore”, fatta di cittadini volenterosi e uniti, che ogni anno, con grande passione, si mettono a disposizione per il montaggio delle luci e l’allestimento di un evento i cui preparativi iniziano mesi prima.

Ed è forse questo l’aspetto più edificante: un rinnovato senso di comunità dettato dal sentimento di appartenenza, che ha portato a una partecipazione attiva per uno scopo comune, tanto da far diventare l’evento una importante vetrina non solo per Larino ma per l’intera regione, con la promozione dell’artigianato e dei manufatti locali, dei prodotti enogastronomici del periodo, dando vita a un fermento economico a beneficio delle varie attività commerciali.

Non solo bellezza e intrattenimento, perché le Luminarie, anno dopo anno, sono state capaci di creare turismo, con numeri in crescita a ogni edizione, incentivando le visite da fuori regione.

Dopo lo scorso anno, orfano delle sue luci più belle, l’evento torna più forte di prima, con qualche novità, qualche nuova e sfavillante scenografia, ma sempre con lo stesso entusiasmo nell’offrire magia e vedere il centro storico di Larino attraversato da quel fiume di visitatori con la meraviglia negli occhi e la gioia nel cuore.

E tra le novità, per la gioia dei più piccoli, ci sarà il “Villaggio del Grinch”, che renderà l’atmosfera natalizia ancora più magica.

Per un Natale scintillante, le Luminarie vi aspettano nelle seguenti date: 6 – 7 – 8 – 13 – 14 – 20 – 21 – 26 – 27 – 28 Dicembre, 1 – 3 – 4 – 6 Gennaio. Non mancate!