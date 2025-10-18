X
sabato 18 Ottobre 2025
Musei in Festa all’UniMol

  • Redazione
  • Cultura e società

CAMPOBASSO. Il Sistema Museale dell’Università degli Studi del Molise celebra nel 2025 la decima edizione delle iniziative dedicate alle famiglie, confermando l’impegno dell’Ateneo nella valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico e nella divulgazione verso il pubblico più giovane.

L’iniziativa è in diretta correlazione con “La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo – F@MU” (prevista quest’anno il 12 ottobre), nata a livello nazionale nel 2013 con lo scopo di favorire l’incontro tra le famiglie e le realtà museali, attraverso percorsi laboratoriali che vedono la collaborazione di grandi e piccini.

L’evento si svolge su tutto il territorio nazionale, dove musei, fondazioni e altri luoghi espositivi si aprono alle famiglie con visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività pensate appositamente per l’occasione.

“Musei in festa” – La proposta UniMol per la Giornata F@MU 2025

“Musei in festa” è il titolo e la proposta del Sistema Museale MuseUniMol per la Giornata F@MU 2025, in programma domenica 19 ottobre, dalle ore 9:00 alle 13:00.

Quest’anno l’iniziativa assume un significato ancora più speciale: si celebrano infatti dieci anni di attività dei Musei UniMol, un decennio di impegno e passione dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla condivisione della conoscenza con il pubblico.

Per l’occasione, i musei apriranno le porte a famiglie, bambini e curiosi di ogni età, con un ricco programma di visite didattiche, giochi, attività creative e iniziative speciali pensate per rendere la giornata un’autentica festa della cultura e della scoperta.

I Musei del Sistema UniMol

Il Sistema è composto da cinque musei collocati in diverse aree del Molise:

  • Museo delle Scienze Naturali del Molise (MuSNaM) – con sede a Pesche
  • Giardino della Flora Appenninica di Capracotta (GFA)
  • Nella sede universitaria di Campobasso:
    • Museo della Scuola e dell’Educazione Popolare (MUSEP)
    • Galleria Gino Marotta – ARATRO
    • Museo Didattico delle Scienze Agrarie (MUDISA), con la Sala Leonardo

I Musei afferiscono ai Dipartimenti di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, al Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti e al Dipartimento di Bioscienze e Territorio.

Collaborazioni e patrocini

La giornata gode del patrocinio del Comune di Campobasso, del Comune di Pesche e del Comune di Capracotta, e si avvale della collaborazione di:

  • Associazione Multiversi
  • Edizioni Telos
  • Associazione ANPEAS
  • Servizio Civile Universale “Dottori in inclusione”
  • Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi

Inoltre, saranno coinvolte diverse strutture UniMol, tra cui il Centro Servizi Studenti Disabili e Studenti con DSA e gli spazi della Biblioteca d’Ateneo.

Attività e pacchetti tematici

Le attività della Giornata “Musei in festa” coinvolgeranno in particolare le strutture museali ed espositive dell’UniMol con sede a Campobasso:
MUSEP – Museo della Scuola e dell’Educazione Popolare,
ARATRO – Centro di Arte Contemporanea,
MUDISA – Museo Didattico delle Scienze Agrarie.

Saranno proposte attività didattiche e laboratoriali organizzate in tre pacchetti tematici, pensati per favorire la partecipazione attiva e la scoperta in chiave ludico-educativa.

1) Pacchetto scientifico

Museo Didattico delle Scienze Agrarie – MUDISA

  • Avventura nella biodiversità nascosta: dal visibile all’invisibile (Sala della Biodiversità)
  • Quel Gran Genio di Leonardo (Sala Leonardo, in collaborazione con Associazione Multiversi)

2) Pacchetto umanistico

Museo ARATRO “Galleria Gino Marotta” e MUSEP “Museo della Scuola e dell’Educazione Popolare”

  • Alla scoperta del Museo Parlante (MUSEP)
  • Paesaggi artificiali. La scoperta della plastica e il suo utilizzo nell’arte (ARATRO)

3) Pacchetto adolescenti

Biblioteca di Ateneo, in collaborazione con Telos Edizioni

  • Chi era TREPI’?! (in collaborazione con Telos Edizioni)
  • Leggere ad occhi chiusi (in collaborazione con Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi)

Evento conclusivo

Alle ore 12:00, come ogni anno, si terrà un momento conclusivo per tutti i partecipanti nell’Aula Magna di Ateneo, con l’incontro-spettacolo:
“Oppenheimer. La scienza che cambiò il mondo”
con Alessio Perniola, divulgatore scientifico dell’Associazione Multiversi.

Un laboratorio-spettacolo che, con rigore e creatività, racconterà uno dei momenti più cruciali della storia della scienza e dell’umanità. “Oppenheimer” è un viaggio dentro la fisica nucleare, raccontato con un linguaggio adatto a bambini e bambine.

Proseguimento delle attività

Le iniziative di “Musei in festa” continueranno anche nel mese di dicembre, con un Concorso creativo dedicato ai bambini, volto a premiare i migliori elaborati che sapranno raccontare in modo originale e personale la giornata vissuta nei Musei UniMol.

La cerimonia finale di premiazione si terrà presso l’Ateneo, con la consegna di attestati e riconoscimenti ai partecipanti, a testimonianza dell’impegno e della partecipazione delle famiglie alle attività culturali dell’Università del Molise.