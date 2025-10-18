Musei in Festa all’UniMol

CAMPOBASSO. Il Sistema Museale dell’Università degli Studi del Molise celebra nel 2025 la decima edizione delle iniziative dedicate alle famiglie, confermando l’impegno dell’Ateneo nella valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico e nella divulgazione verso il pubblico più giovane.

L’iniziativa è in diretta correlazione con “La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo – F@MU” (prevista quest’anno il 12 ottobre), nata a livello nazionale nel 2013 con lo scopo di favorire l’incontro tra le famiglie e le realtà museali, attraverso percorsi laboratoriali che vedono la collaborazione di grandi e piccini.

L’evento si svolge su tutto il territorio nazionale, dove musei, fondazioni e altri luoghi espositivi si aprono alle famiglie con visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività pensate appositamente per l’occasione.

“Musei in festa” – La proposta UniMol per la Giornata F@MU 2025

“Musei in festa” è il titolo e la proposta del Sistema Museale MuseUniMol per la Giornata F@MU 2025, in programma domenica 19 ottobre, dalle ore 9:00 alle 13:00.

Quest’anno l’iniziativa assume un significato ancora più speciale: si celebrano infatti dieci anni di attività dei Musei UniMol, un decennio di impegno e passione dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla condivisione della conoscenza con il pubblico.

Per l’occasione, i musei apriranno le porte a famiglie, bambini e curiosi di ogni età, con un ricco programma di visite didattiche, giochi, attività creative e iniziative speciali pensate per rendere la giornata un’autentica festa della cultura e della scoperta.

I Musei del Sistema UniMol

Il Sistema è composto da cinque musei collocati in diverse aree del Molise:

Museo delle Scienze Naturali del Molise (MuSNaM) – con sede a Pesche

– con sede a Giardino della Flora Appenninica di Capracotta (GFA)

Nella sede universitaria di Campobasso : Museo della Scuola e dell’Educazione Popolare (MUSEP) Galleria Gino Marotta – ARATRO Museo Didattico delle Scienze Agrarie (MUDISA) , con la Sala Leonardo

:

I Musei afferiscono ai Dipartimenti di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, al Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti e al Dipartimento di Bioscienze e Territorio.

Collaborazioni e patrocini

La giornata gode del patrocinio del Comune di Campobasso, del Comune di Pesche e del Comune di Capracotta, e si avvale della collaborazione di:

Associazione Multiversi

Edizioni Telos

Associazione ANPEAS

Servizio Civile Universale “Dottori in inclusione”

Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi

Inoltre, saranno coinvolte diverse strutture UniMol, tra cui il Centro Servizi Studenti Disabili e Studenti con DSA e gli spazi della Biblioteca d’Ateneo.

Attività e pacchetti tematici

Le attività della Giornata “Musei in festa” coinvolgeranno in particolare le strutture museali ed espositive dell’UniMol con sede a Campobasso:

MUSEP – Museo della Scuola e dell’Educazione Popolare,

ARATRO – Centro di Arte Contemporanea,

MUDISA – Museo Didattico delle Scienze Agrarie.

Saranno proposte attività didattiche e laboratoriali organizzate in tre pacchetti tematici, pensati per favorire la partecipazione attiva e la scoperta in chiave ludico-educativa.

1) Pacchetto scientifico

Museo Didattico delle Scienze Agrarie – MUDISA

Avventura nella biodiversità nascosta: dal visibile all’invisibile (Sala della Biodiversità)

(Sala della Biodiversità) Quel Gran Genio di Leonardo (Sala Leonardo, in collaborazione con Associazione Multiversi)

2) Pacchetto umanistico

Museo ARATRO “Galleria Gino Marotta” e MUSEP “Museo della Scuola e dell’Educazione Popolare”

Alla scoperta del Museo Parlante (MUSEP)

(MUSEP) Paesaggi artificiali. La scoperta della plastica e il suo utilizzo nell’arte (ARATRO)

3) Pacchetto adolescenti

Biblioteca di Ateneo, in collaborazione con Telos Edizioni

Chi era TREPI’?! (in collaborazione con Telos Edizioni)

(in collaborazione con Telos Edizioni) Leggere ad occhi chiusi (in collaborazione con Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi)

Evento conclusivo

Alle ore 12:00, come ogni anno, si terrà un momento conclusivo per tutti i partecipanti nell’Aula Magna di Ateneo, con l’incontro-spettacolo:

“Oppenheimer. La scienza che cambiò il mondo”

con Alessio Perniola, divulgatore scientifico dell’Associazione Multiversi.

Un laboratorio-spettacolo che, con rigore e creatività, racconterà uno dei momenti più cruciali della storia della scienza e dell’umanità. “Oppenheimer” è un viaggio dentro la fisica nucleare, raccontato con un linguaggio adatto a bambini e bambine.

Proseguimento delle attività

Le iniziative di “Musei in festa” continueranno anche nel mese di dicembre, con un Concorso creativo dedicato ai bambini, volto a premiare i migliori elaborati che sapranno raccontare in modo originale e personale la giornata vissuta nei Musei UniMol.

La cerimonia finale di premiazione si terrà presso l’Ateneo, con la consegna di attestati e riconoscimenti ai partecipanti, a testimonianza dell’impegno e della partecipazione delle famiglie alle attività culturali dell’Università del Molise.