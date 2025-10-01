Narrativa giovanile in luce a Pescara: il riconoscimento ad Alessio Manfredi Selvaggi

TERMOLI. Nel cuore di Pescara, tra storia e modernità, Alessio Manfredi Selvaggi, giovane talento molisano, ha conquistato il secondo premio nella sezione narrativa creativa del concorso letterario “Terra dei Padri” con il racconto breve “Incontri Inaspettati”. Un riconoscimento che segna un traguardo importante nella sua carriera, assegnato durante la serata dello Spazio Culturale Fornace Caravaggio, ex sito industriale riconvertito in laboratorio creativo e centro di produzione culturale, nell’ambito del progetto “Casanova 300”, ideato per celebrare i tre secoli dalla nascita di Giacomo Casanova.

La serata ha messo in luce il talento di Alessio, che ha saputo raccontare con delicatezza e profondità temi universali come l’incontro, la scoperta e la trasformazione personale. Il suo racconto, “Incontri Inaspettati”, ha conquistato la giuria per l’equilibrio tra narrazione e introspezione, offrendo una voce originale e fresca nel panorama letterario contemporaneo. La capacità di Alessio di osservare il mondo con attenzione e sensibilità ha trasformato una storia breve in un’esperienza emotiva che ha coinvolto tutti i presenti.

Durante la cerimonia, Alessio è stato accompagnato dalla professoressa Franca De Santis e il consigliere comunale Giuseppe Terone, che hanno contribuito a valorizzare il momento e a celebrare il merito del giovane scrittore. La sua vittoria si inserisce in un contesto culturale più ampio, in cui Casanova 300 ha trasformato Pescara in un laboratorio di riflessione tra letteratura, filosofia e arte, rileggendo il mito di Casanova attraverso la contemporaneità e intrecciando seduzione, viaggio, memoria e identità.

Il progetto ha offerto una cornice di prestigio alla premiazione, con eventi che hanno incluso letture, dibattiti e performance artistiche. In questo contesto, Alessio è riuscito a emergere come protagonista assoluto, catturando l’attenzione del pubblico e dimostrando che la narrativa giovanile può emozionare e stimolare riflessioni profonde. La raccolta In orizzonte di tempo, una vita da Casanova (Solfanelli), presentata durante la serata, ha fatto da sfondo culturale al suo riconoscimento, sottolineando il dialogo tra memoria storica e sensibilità contemporanea che permea il progetto.

Il racconto di Alessio non è solo una storia: è un viaggio nella scoperta di sé e degli altri, una capacità rara di osservare gli incontri della vita quotidiana e di trasmetterne la bellezza e l’emozione. La sua premiazione segna un momento fondamentale nella sua carriera, confermandolo come una voce originale e promettente della narrativa contemporanea italiana.

La serata ha rappresentato anche un momento di incontro tra giovani talenti e figure culturali consolidate, in cui il merito e la creatività di Alessio Manfredi Selvaggi hanno brillato su tutti, dimostrando che la passione e l’impegno possono trasformare un racconto breve in un evento capace di emozionare un pubblico ampio e qualificato.

Il racconto “Incontri Inaspettati” si svolge in una magica serata veneziana, dove la storica figura di Giacomo Casanova diventa guida e compagno in un viaggio che supera le barriere fisiche e sociali. La dinamica tra Casanova e una giovane donna con una evidente disabilità, raccontata con delicatezza e profondità emotiva, riflette perfettamente i temi del progetto “Casanova 300”. Venezia, con i suoi canali e le luci riflesse, diventa scenario privilegiato di un incontro capace di trasformare e aprire nuove prospettive di vita. Attraverso dialoghi e riflessioni su libertà, amore e bellezza interiore, Alessio trasmette una lezione di umanità e speranza, esaltando l’idea che la vera bellezza risiede nell’anima.

A chiusura, una poesia che incanta e coinvolge il pubblico dava voce ai sentimenti sublimi di quella notte unica, rispecchiando l’alchimia tra storia e modernità, tra memoria e emozione. La capacità di Alessio Manfredi Selvaggi di catturare la magia degli incontri che cambiano la vita conferma la sua posizione di giovane autore da seguire con attenzione nel panorama letterario italiano contemporaneo.