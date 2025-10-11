«Ottobre è rosa, per te stessa e per chi ti ama»

TERMOLI. Anche quest’anno, ad ottobre, torna il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. LILT for Women – Campagna Nastro Rosa è l’iniziativa che invita, informa e sensibilizza le donne sull’importanza vitale della prevenzione del cancro al seno.

Quest’anno la campagna nazionale, “Per te stessa, per chi ti ama”, sponsorizzata da Elisabetta Gregoraci, vede come partner principale l’Anci, a sottolineare l’importanza della collaborazione con le istituzioni locali per portare la prevenzione sul territorio.

“La prevenzione oggi è fondamentale – afferma il presidente LILT, prof. Schittulli – l’arma vincente contro il cancro. Dobbiamo iniziare a parlare di prevenzione fin dall’età scolare. Con la prevenzione possiamo raggiungere la mortalità 0 per cancro al seno.”

Anche la LILT Campobasso ha organizzato un calendario di eventi, visite e screening per diffondere la prevenzione primaria e secondaria in tutta la provincia. Grazie ai volontari e ai professionisti della LILT Campobasso, ecco gli appuntamenti principali:

11-12 ottobre: “La Prevenzione in Fiera” – camper ambulatorio mobile alla Fiera d’Ottobre di Larino, in collaborazione con Aido Comunale Larino, Comune di Larino, Asrem e Screening Regione Molise ;

“La Prevenzione in Fiera” – camper ambulatorio mobile alla Fiera d’Ottobre di Larino, in collaborazione con ; 12 ottobre: Trekk-Oil – camminata a Rotello con valorizzazione dell’olio evo e degustazione, insieme a Asd Il Valore ;

– camminata a Rotello con valorizzazione dell’olio evo e degustazione, insieme a ; 13 ottobre: Ambulatorio Acqua e Sapone – visite senologiche in corso Magliano;

– visite senologiche in corso Magliano; 18 ottobre: Camper della Prevenzione a Bojano – mammografie e screening oncologici gratuiti presso l’ambulatorio mobile regionale e il camper LILT, in collaborazione con Asrem e Screening Regione Molise;

– mammografie e screening oncologici gratuiti presso l’ambulatorio mobile regionale e il camper LILT, in collaborazione con Asrem e Screening Regione Molise; 19 ottobre: “In cammino tra salute e fede” – camminata dalla Chiesa di S. Cristina di Sepino alla Chiesa di S. Lucia di Sassinoro;

“In cammino tra salute e fede” – camminata dalla Chiesa di S. Cristina di Sepino alla Chiesa di S. Lucia di Sassinoro; 22-24-29 ottobre: “La Prevenzione va in fabbrica” – giornate dedicate alla prevenzione oncologica femminile presso l’azienda Momentive al nucleo industriale di Termoli;

“La Prevenzione va in fabbrica” – giornate dedicate alla prevenzione oncologica femminile presso l’azienda al nucleo industriale di Termoli; 25-26 ottobre: “Un libro per la LILT” – mercatino solidale in collaborazione con La Casa del Libro e Sopralerighe in piazza Monumento a Termoli;

“Un libro per la LILT” – mercatino solidale in collaborazione con e in piazza Monumento a Termoli; 25-26 ottobre: Camper della Prevenzione a Termoli – visite senologiche in piazza Monumento;

– visite senologiche in piazza Monumento; 26 ottobre: “Coltiviamo la Pace” – camminata tra gli olivi presso l’Istituto Alberghiero di Termoli e l’Istituto Agrario di Larino, in collaborazione con Città dell’Olio ;

“Coltiviamo la Pace” – camminata tra gli olivi presso l’Istituto Alberghiero di Termoli e l’Istituto Agrario di Larino, in collaborazione con ; 26 ottobre: “Donne e Salute. Come prendersi cura delle donne durante e dopo la malattia” – giornata a Petacciato con convegno finale, in collaborazione con il Comune di Petacciato;

“Donne e Salute. Come prendersi cura delle donne durante e dopo la malattia” – giornata a Petacciato con convegno finale, in collaborazione con il Comune di Petacciato; 27 ottobre: “Olio evo, cucina mediterranea e nutrizione in oncologia” – convegno presso il Palazzo Ducale a Larino, in collaborazione con Città dell’Olio ;

“Olio evo, cucina mediterranea e nutrizione in oncologia” – convegno presso il a Larino, in collaborazione con ; 30 ottobre: “La rete della prevenzione” – convegno su esperienze e prospettive nella lotta al tumore della mammella a Campobasso.

Inoltre, la Lilt Campobasso, in collaborazione con Asrem, promuove la prevenzione dei tumori femminili presso i Consultori di Campobasso, Larino, Termoli, Bojano e Riccia, con pap-test per donne di età 25-29 anni e HPV test per donne di età 30-64 anni.

“Anche quest’anno – afferma la presidente LILT Campobasso, dott.ssa Franchella – siamo presenti sul territorio cercando di coprire l’intera provincia per diffondere l’importanza della prevenzione, in particolare per il tumore al seno. Gli screening sono determinanti: i tumori intercettati grazie alla mammografia innalzano la sopravvivenza al 97-98%. Ai controlli periodici va affiancato anche uno stile di vita salutare, svolgendo attività fisica, evitando fumo e alcol e seguendo una sana alimentazione“.