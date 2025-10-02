Peppino Perfetto: maestro di calcio e di vita

TERMOLI. Scorrendo le foto sul sito Gente di Termoli, dedicate ai personaggi che — chi più, chi meno — hanno lasciato un segno nella storia della nostra città, mi è capitata sotto gli occhi un’immagine che mi ha colpito al cuore: quella del mitico Giuseppe Perfetto — per tutti semplicemente Peppino — con indosso una tuta marchiata “U.S. Termoli”.

Non era certo una tuta alla moda, griffata e perfettamente sagomata come quelle che indossano oggi i ragazzi delle palestre o i calciatori “modelli” di Instagram. Anzi, a dirla tutta, quella di Peppino sembrava persino di una taglia in più. Eppure, guardandola, i miei occhi si sono inumiditi.

Perché Peppino non era soltanto un calciatore: era un pezzo di storia. Un uomo che ha dato tanto alla sua Termoli, prima in campo con la maglia giallorossa, quando i calciatori non erano semplici giocatori ma veri e propri eroi popolari. Leggende che ancora oggi fanno emozionare i tifosi più anziani quando ne raccontano le gesta.

Niente a che vedere con certi calciatori moderni, svogliati, più attenti al portafoglio e ai procuratori (a volte già da minorenni) che non all’onore della maglia. Allora si giocava per difendere il nome e il cuore della propria città, e di soldi ne giravano pochi. Ma bastava e avanzava l’orgoglio.

Peppino era un ottimo giocatore, ma il meglio di sé lo diede quando, appese le scarpe al chiodo, scelse di dedicarsi anima e corpo alla carriera di allenatore. Fu un autentico talent scout, uno scopritore di giovani, rigorosamente termolesi.

Quanti ragazzi sono passati sotto la sua guida… i più dotati e quelli che, magari, avevano bisogno di una spinta in più. Peppino ci sapeva fare: parlava come un padre parla ai figli, tirando fuori da loro il meglio, insegnando che nel calcio — come nella vita — non si deve mai essere meteore di passaggio, ma lasciare un segno.

Molti dei suoi ragazzi sono arrivati a giocare in categorie professionistiche. E ancora oggi, diventati a loro volta allenatori, trasmettono ai propri giovani gli stessi insegnamenti ricevuti da lui. Questo è il suo lascito più grande.

Peppino non amava i complimenti. Era schivo, riservato. Ma chi ha avuto la fortuna di stargli accanto sa bene quanta passione e quanta umanità trasmettesse. Io lo ricordo ancora nelle nostre chiacchierate del lunedì, dopo le partite: davanti al suo box al mercato di San Timoteo, o passeggiando per Corso Nazionale, a discutere dell’U.S. Termoli, dei suoi ragazzi, e inevitabilmente anche del nostro Milan.

Peppino Perfetto è stato un maestro di calcio e di vita. Personaggi così, purtroppo, appartengono a un calcio che non c’è più: un calcio fatto di poesia, sacrificio e passione, che il moderno mondo degli algoritmi e dei procuratori ha spazzato via.

Ecco perché, per uno come me che porta sulle spalle un bel po’ di anni e che vive ormai di ricordi in bianco e nero, basta una foto per fermarmi un attimo, commuovermi e ringraziare la vita di aver avuto la fortuna di incrociare persone come lui.

Il mitico Peppino Perfetto, con quella tuta dell’U.S. Termoli, continua a trasmettermi tutto questo.

E oggi, lo confesso, ho voglia di commuovermi… e di far commuovere anche voi.

Michele Trombetta