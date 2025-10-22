“Pink is Good”: la prevenzione si colora di rosa

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Domenica 19 ottobre 2025, San Giuliano di Puglia ha risposto con entusiasmo all’appello della Pittarosso Pink Parade, l’evento podistico non competitivo che ha coinvolto migliaia di persone in tutta Italia per sostenere il progetto “Pink is Good” della Fondazione Umberto Veronesi, dedicato alla prevenzione dei tumori femminili e al finanziamento della ricerca scientifica. Anche nel cuore del Molise, la comunità si è mobilitata con sensibilità e partecipazione, trasformando una semplice camminata in un messaggio forte e condiviso: la salute delle donne è una priorità che riguarda tutti. Donne, uomini, famiglie, associazioni e istituzioni hanno camminato fianco a fianco per promuovere la cultura della prevenzione, ribadendo l’importanza degli screening, delle visite periodiche e di uno stile di vita sano. «Donne che aiutano altre donne. Un grazie sincero e affettuoso al meraviglioso team PPP2025 di San Giuliano.

La vostra partecipazione è stata una presenza luminosa, fatta di entusiasmo, impegno e tanta voglia di costruire insieme qualcosa di bello. Avete portato energia, cuore e sorrisi, e questo ha fatto davvero la differenza. Insieme si è creata un’atmosfera speciale», è stato il messaggio condiviso dagli organizzatori. Fondamentale il supporto del sindaco, dell’amministrazione comunale e dell’associazione Vivere a Colori, che hanno contribuito a rendere l’iniziativa un momento di comunità e consapevolezza. Importante anche la collaborazione con Asrem, che ha promosso i controlli gratuiti per la prevenzione del tumore alla cervice uterina, offrendo un servizio concreto e accessibile. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con l’auspicio di una partecipazione ancora più numerosa: perché camminare insieme, per una causa giusta, è il primo passo verso un futuro più sano e consapevole.

EB