Poeti e scrittori dialettali d’Italia a Termoli per il “Convegno d’Autunno”

TERMOLI. Dal 16 al 20 ottobre 2025 la città di Termoli accoglierà il 134° Raduno dell’associazione nazionale poeti e scrittori dialettali, un appuntamento annuale che celebra la ricchezza linguistica e culturale dei dialetti italiani.

L’evento, patrocinato dal comune di Termoli e dalla Regione Molise, si svolgerà al “MarTur Resort” sul lungomare nord, con momenti di confronto, recital poetici e interventi di studiosi e autori provenienti da tutta Italia.

Venerdì 17 ottobre: l’apertura dei lavori

La cerimonia inaugurale, in programma alle ore 16.00 nella sala meeting del resort, vedrà i saluti del presidente nazionale cavaliere dottor Mimmo Staltari, del delegato regionale professore Angelo Maria Di Tullio e del sindaco di Termoli avvocato Nicola Antonio Balice. Seguiranno gli interventi di Franco Bruno Vitolo, Anna Serlenga e Giuseppina Sozio sul tema “Lingua mamma – Il dialetto tra memoria e innovazione”. La serata si concluderà con un recital di poesie dialettali e con l’esibizione musicale di Beppe Bernasconi.

Sabato 18 ottobre: cultura e tradizione

I lavori riprenderanno alle ore 16.00 con gli interventi del vice sindaco dottor Michele Barile, del presidente della Regione Molise Francesco Roberti. La giornata sarà arricchita da un approfondimento curato da Pasquale e Mario De Lisio, dedicato ai ponti tra cultura e tradizione. Seguirà un secondo recital dialettale e nuovi momenti musicali.

Domenica 19 ottobre: spiritualità e chiusura

Alle ore 9.30, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, sarà celebrata la Santa Messa officiata da Padre Enzo Ronzitti, padre spirituale dell’associazione. Nel pomeriggio, alle ore 16.00, i lavori riprenderanno al MarTur Resort con gli interventi della professoressa Pina Sozio e della dottoressa Mariella Vaino, e con la tradizionale cerimonia di chiusura dedicata al ricordo dei poeti scomparsi. Anche in questa occasione non mancheranno musica popolare e versi dialettali interpretati da Beppe Bernasconi.

Un incontro tra poesia e identità locale

Il “Convegno d’Autunno” rappresenta per Termoli un’importante vetrina culturale, in cui le lingue locali diventano strumenti di memoria, appartenenza e dialogo tra le generazioni.