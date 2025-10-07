Pro-Ben, riflessione e condivisione sul benessere universitario

CAMPOBASSO. Domani, mercoledì 8 ottobre, alle ore 10.00, nell’Aula Magna di Ateneo – Campus universitario Vazzieri, via Francesco De Sanctis, Campobasso, si terrà l’evento conclusivo del Progetto Pro-BEN.

Progetto che ha posto al centro lo sport, l’impegno personale e la vita comunitaria come elementi fondamentali per la crescita individuale e collettiva, rafforzando l’idea dell’università come luogo di studio, ricerca e formazione, ma anche come spazio di relazioni, inclusione e qualità della vita.

La giornata finale, infatti, si candida a essere un’ulteriore occasione di riflessione e condivisione sulle attività realizzate durante l’anno e sul valore del benessere come parte integrante dell’esperienza universitaria. L’Università non è solo luogo di studio e ricerca, ma anche spazio di esperienze, relazioni e sfide quotidiane, in cui l’impegno di ciascuno contribuisce alla crescita di tutti.

L’evento finale sarà quindi un momento per ritrovarsi, fare il punto sulle attività svolte e guardare al futuro, con l’obiettivo di consolidare una visione di università che metta al centro il benessere delle persone e la qualità della vita accademica.

Nel corso della giornata saranno illustrati:

I risultati scientifici e applicativi del progetto

Le buone pratiche sperimentate in ambito territoriale

Le attività di formazione, ricerca e partecipazione realizzate in sinergia con studenti, stakeholder e realtà del terzo settore

L’incontro prevede la partecipazione di docenti, ricercatori, rappresentanti istituzionali e partner del progetto.