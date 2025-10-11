Riflessioni e dialoghi interiori: il percorso della felicità secondo Maurizio Santilli

TERMOLI. Presso l’Auditorium Comunale di Termoli si è svolta la presentazione del nuovo libro Dialoghi tendenti alla felicità dell’attore e autore Maurizio Santilli, dialogando con il professor Lucio Cassone. Il libro, pubblicato da Cosmo Iannone Editore nel 2025, è già disponibile da agosto.

L’evento ha suscitato grande interesse tra appassionati di letteratura, teatro e riflessione interiore, ed è stata l’occasione per esplorare il testo e le tematiche che lo attraversano: il cammino della persona verso una forma concreta di felicità, il dialogo tra pensiero e sentimento, la ricerca di senso nel vivere quotidiano.

Il volume conta 120 pagine in formato brossura. È concepito come un “diario di bordo”, composto da 53 o 54 parole-guida che scandiscono brevi riflessioni e stimoli interiori. Ogni parola-guida è l’innesco per un frammento di pensiero che propone un percorso interiore, una riflessione sul presente e un invito alla consapevolezza.

Il testo si muove tra pensiero filosofico e prosa intima, suggerendo che la felicità non sia un’idea astratta, ma un percorso fatto di pratiche quotidiane. Il titolo Dialoghi tendenti alla felicità lascia intendere che non si tratta di frasi narrative unitariamente collegate, ma di “dialoghi” interiori, rimandi tra parole e riflessioni che aspirano a guidare il lettore verso quella “luminosa direzione” indicata dall’autore.

L’autore – con una lunga esperienza teatrale – porta uno sguardo artistico, capace di leggere il presente con “sincerità persino fastidiosa” e al tempo stesso con una tensione verso l’essenziale. Il prof. Lucio Cassone, che ha dialogato con l’artista, ha posto domande su come nasce il testo, da quali esperienze personali, come si è costruita la scelta delle parole-guida e qual è il rapporto tra la vita artistica di Santilli e questa dimensione di scrittura interiore.

Il testo sembra invitare non al “piacere facile”, ma a un impegno verso sé stessi, ad accettare le zone d’ombra per trasformarle.

Il valore della semplicità emerge: nell’epoca della comunicazione massificata, un libro che sceglie la forma breve, il lemma, la parola come catalizzatore, rappresenta un atto di attenzione al tempo del lettore.

