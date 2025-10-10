Rosario per la pace: l’invito di Papa Leone XIV

TERMOLI. Sua Santità Papa Leone XIV, al termine dell’Udienza generale di mercoledì 24 settembre 2025, ha rivolto un accorato invito alla preghiera per la pace:
«Cari fratelli e sorelle, il mese di ottobre, ormai vicino, nella Chiesa è particolarmente dedicato al santo Rosario.
Perciò invito tutti, ogni giorno del prossimo mese, a pregare il Rosario per la pace, personalmente, in famiglia e in comunità.
In particolare, la sera di sabato 11 ottobre, alle ore 18, lo faremo insieme in Piazza San Pietro, nella Veglia del Giubileo della Spiritualità Mariana, ricordando anche **l’anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II».
Il vescovo della diocesi di Termoli-Larino, monsignor Claudio Palumbo, accoglie l’invito del Santo Padre e invita tutti a condividere in particolare il momento di preghiera dell’11 ottobre per invocare il dono della pace, nel giorno in cui si ricorda anche papa San Giovanni XXIII.