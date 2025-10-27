TERMOLI. Rossana Vaudo finalista al Concorso Letterario “Argentario” 2025 e Premio Caravaggio con “Il secondo principio” — un riconoscimento che celebra un’opera intensa e profondamente umana.

Rossana Vaudo, docente e scrittrice termolese, ha conquistato un posto tra i finalisti del prestigioso Concorso Letterario “Argentario” 2025 e del Premio Caravaggio con il suo romanzo Il secondo principio, edito da Narrazioni Clandestine. Un traguardo che suggella il valore letterario e la forza emotiva di un’opera capace di intrecciare scienza, vita e introspezione.

Dopo l’esordio con Luna nuova, Vaudo torna in libreria con un romanzo che prende ispirazione dal secondo principio della termodinamica, trasformandolo in chiave narrativa per esplorare temi come il lutto, la disillusione, le inquietudini giovanili e il caos esistenziale. Sullo sfondo di una storia d’amore tormentata, i protagonisti si muovono in un universo dove il disordine non è solo inevitabile, ma anche motore di cambiamento e rinascita. Il secondo principio diventa così metafora di evoluzione, un invito a non temere il futuro ma ad abbracciarlo con consapevolezza e coraggio.

Il romanzo è stato presentato ufficialmente a Termoli il 4 aprile 2025, presso la sala consiliare del Comune.

Successivamente, ‘Il secondo principio’ ha fatto tappa in diverse località del basso Molise, tra cui Ururi, in un evento fortemente voluto dalla comunità locale e collocato nel periodo delle Carresi. In questa occasione, la compagnia teatrale “Impertinenti all’improvviso” ha messo in scena alcuni estratti del romanzo, insieme a un testo inedito scritto appositamente dall’autrice. Il dibattito, condotto da Enrichetta Glave e Anna Milanese, ha approfondito il legame tra scienza e quotidianità, offrendo al pubblico una lettura originale e profonda dell’opera.

Il riconoscimento ottenuto al Concorso Argentario e al Premio Caravaggio rappresenta non solo un successo personale per Rossana Vaudo, ma anche un momento di orgoglio per la comunità termolese e molisana, che ha visto crescere e affermarsi una voce autentica e appassionata nel panorama letterario nazionale.

“Un luogo meraviglioso per vivere un’esperienza che mi ha riempita di gioia” — così l’autrice ha commentato il suo percorso, con gratitudine e emozione. Il secondo principio non è solo un romanzo, ma una dichiarazione di fiducia nella trasformazione, nella resilienza e nella bellezza del caos.

EB