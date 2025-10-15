Salute e prevenzione protagoniste alla Fiera d’Ottobre di Larino

LARINO. La salute e la cittadinanza attiva sono state protagoniste indiscusse alla 282ª Fiera d’Ottobre di Larino grazie all’iniziativa “Prevenzione in fiera: la prevenzione a servizio della comunità”. L’evento, frutto della preziosa sinergia tra Aido gruppo comunale di Larino, Lilt provinciale di Campobasso e il sostegno fondamentale del Comune di Larino, ha portato un’importante offerta di screening gratuiti direttamente nel cuore della manifestazione fieristica.

L’obiettivo principale era chiaro: sensibilizzare l’intera comunità sull’importanza della prevenzione come strumento essenziale per la tutela del proprio benessere. Il successo dell’iniziativa è stato la testimonianza tangibile di quanto la comunità sia ricettiva e desiderosa di prendersi cura di sé.

Grazie all’impegno instancabile dei volontari e al generoso contributo delle professionalità sanitarie, la Fiera si è trasformata in un vero e proprio polo di prevenzione. La dedizione alla causa ha permesso di offrire gratuitamente un ventaglio di servizi di alto valore, mirati a diverse fasce d’età:

Screening Oculistico: controlli fondamentali per la salute della vista a cura della dottoressa Giovanna Laudato, Oculista Asrem .

controlli fondamentali per la salute della vista a cura della . Prevenzione Oncologica Femminile: servizio essenziale con PAP test (per donne 25–29 anni) e HPV test (per donne 30–64 anni), a cura di operatori sanitari ASReM.

servizio essenziale con (per donne 25–29 anni) e (per donne 30–64 anni), a cura di operatori sanitari ASReM. Screening Diabetico: test rapidi e consulenza per la gestione di una patologia sempre più diffusa, a cura del dottor Alfredo Puntillo, Diabetologo, Alta Specializzazione in Diabetologia .

test rapidi e consulenza per la gestione di una patologia sempre più diffusa, a cura del . Consulenza e Screening Cognitivo per la Terza Età: un’attenzione speciale al benessere mentale e cognitivo delle persone meno giovani, a cura della dottoressa Mariapia Smargiassi, Geriatra.

La Forza della Rete, dove risorse umane, logistiche e professionali si uniscono, ha rappresentato il motore pulsante di “Prevenzione in fiera”. L’iniziativa ha dimostrato come la collaborazione tra associazioni locali, Aido e Lilt, e l’ente pubblico, il Comune, possa generare benefici concreti e misurabili per i cittadini. L’organizzazione sottolinea con orgoglio come la professionalità del personale medico e la passione dei volontari siano stati elementi cruciali per la riuscita dell’evento.

BILANCIO POSITIVO E IMPEGNO PER IL FUTURO

“L’iniziativa si conclude con un bilancio estremamente positivo“, asseriscono le due presidenti, Graziella Vizzarri per AIDO gruppo locale e Carmela Franchella per la LILT provinciale di Campobasso. Le associazioni confermano l’impegno degli organizzatori a replicare e potenziare eventi come questo, ribadendo un messaggio fondamentale: “Prendersi cura di sé oggi è la migliore assicurazione per il domani“.