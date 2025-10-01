Sant’Antonio riapre al culto: nuova luce per la comunità parrocchiale

TERMOLI. Dopo quindici giorni di chiusura, la Parrocchia di Sant’Antonio ha riaperto ieri sera le sue porte ai fedeli, presentandosi con una veste completamente rinnovata.

Un restyling degli arredi sacri ha restituito alla chiesa maggiore funzionalità e bellezza, grazie a un intervento mirato che ha coinvolto l’altare, l’ambone, il trono, il tabernacolo e la nuova fonte battesimale, frutto dell’ampliamento e dell’ammodernamento degli spazi liturgici.

Il progetto, firmato dal professor Michele Carafa con il supporto di un team di professionisti, ha ricevuto il plauso dei parroci don Timoteo Limongi e don Giovanni D’Adderio, che hanno sottolineato come la chiesa sia ora più accogliente e rispondente alle esigenze della comunità.

La riapertura è stata celebrata con un solenne rito presieduto dal vescovo della diocesi, sua eccellenza monsignor Claudio Palumbo, visibilmente soddisfatto per la qualità e il significato delle opere realizzate.

Emozionante la partecipazione dei fedeli, che hanno gremito la chiesa per condividere la prima celebrazione nella loro rinnovata casa spirituale, segno tangibile di un legame che si rinnova nella fede e nella bellezza.