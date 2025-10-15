“Seniores Fiat”: 50 anni di aggregazione sociale

TERMOLI. La sezione Ugaf di Termoli festeggia 50 anni di attività sociale e comunitaria.

L’Ugaf (Associazione Seniores Aziende Fiat di Termoli) ha recentemente celebrato il suo cinquantesimo anniversario. A comunicarlo è il presidente Amerigo Di Giulio, che sottolinea come l’associazione sia da sempre impegnata in numerose iniziative di carattere sociale, mantenendo vivo il legame tra tutti coloro che, oggi in pensione, hanno lavorato per decenni nello storico stabilimento che, per affetto e memoria, continuiamo a chiamare Fiat.

Nel corso degli anni, lo stabilimento ha cambiato più volte denominazione – da Fiat Powertrain a Fca, fino all’attuale Stellantis – e con esso si è trasformata anche la sua identità. Tuttavia, lo spirito originario della “famiglia Fiat” resta vivo nei cuori degli iscritti all’Ugaf, i “seniores” che vediamo ritratti in questa immagine.

La foto li immortala durante una delle tante gite sociali organizzate dall’associazione.

Il mare alle loro spalle non è quello di Termoli, ma il profondo e azzurro Tirreno della Calabria, precisamente della splendida cittadina di Scalea (CS).

Con questo scatto, gli amici dell’Ugaf rivolgono un caloroso saluto a tutti i lettori di Termolionline.

Michele Trombetta