Sostegno alla Fondazione “Il Cuore in una Goccia”

TERMOLI. Cena di beneficenza, venerdì scorso, a Villa Livia, dove si è svolta una serata che ha toccato il cuore di tutti i presenti: la “Cena di Beneficenza” organizzata per far conoscere la straordinaria missione della Fondazione Il Cuore in una Goccia.

Un evento ricco di emozione, umanità e speranza, che ha unito sotto lo stesso tetto persone desiderose di fare del bene e di sostenere chi vive momenti di fragilità, come le future mamme che affrontano gravidanze difficili o con complicazioni patologiche.

Durante la serata, i fondatori della Fondazione in primis il professor Giuseppe Noia, Anna Luisa La Teano, Angela Bozzo, hanno raccontato con parole semplici ma profondamente toccanti la loro esperienza, il cammino di amore e di fede che li ha portati a stare accanto a tante famiglie smarrite, offrendo loro non solo supporto medico, ma soprattutto abbracci, ascolto e consolazione.

A rendere ancora più suggestiva la serata sono state le rappresentazioni teatrali, momenti intensi e coinvolgenti che hanno dato voce al dolore, alla speranza e al coraggio di chi affronta prove difficili, ma sceglie comunque di credere nella vita.

Un’atmosfera di profonda condivisione ha avvolto Villa Livia: sguardi commossi, sorrisi sinceri e la consapevolezza che la solidarietà, quando nasce dal cuore, può davvero diventare una forza capace di cambiare le cose.

La Fondazione “Il Cuore in una Goccia” continua così la sua meravigliosa missione: accompagnare, proteggere e amare. Perché ogni vita, anche la più fragile, è un dono prezioso che merita di essere custodito.

Michele Trombetta