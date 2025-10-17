Studenti del Nautico “Tiberio” di Termoli vincono l’International Tour Film Festival

TERMOLI. Gli studenti delle classi IV A Capitani e IV B Macchinisti dell’Istituto Tecnico Nautico “Tiberio” di Termoli, guidati dal prof. Antonello Maselli, hanno ricevuto oggi, nella sala consiliare del Comune, il primo premio all’interno della rassegna International Tour Film Festival Scuola 2025, nella categoria “Articolo 9 della Costituzione” per un video dedicato alla tutela del paesaggio e dell’ambiente.

La motivazione del premio sottolinea come “insegnanti e studenti abbiano saputo cogliere e rappresentare l’esatta prospettiva costituzionale in materia di paesaggio, natura e ambiente, trasformando l’uso del drone da strumento di guerra a mezzo di tutela, ricerca e osservazione del territorio”.

L’iniziativa rientra nel progetto “Mangia Fuoco”, curato da Nicola Frenza, presidente dell’Osservatorio molisano sulla legalità, che mira a unire territori italiani e stranieri attraverso i riti del fuoco, simbolo di dialogo e identità.

Durante la cerimonia sono stati proiettati videomessaggi provenienti da diverse regioni italiane, a testimonianza di una rete di scuole e comunità patrimoniali che dialogano attraverso il linguaggio del cinema, del fuoco e dell’educazione, con il Mediterraneo come punto di incontro tra tradizioni e innovazione.

“Nel Molise i riti del fuoco rappresentano un patrimonio culturale diffuso: su 136 comuni, ben 129 li celebrano ancora oggi – ha dichiarato Frenza – Dalla ‘Ndocciata di Agnone ad altre tradizioni locali, stiamo costruendo una rete che collega realtà come la Bassa Sabina, Civitavecchia, Termoli e Sarba in Libano, dove si tramandano riti simili a quelli di Montagano”.

La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Termoli, dall’ITFF, da Apidge e dall’Oml.

