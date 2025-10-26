TERMOLI. Grande partecipazione alla passeggiata cittadina organizzata questa mattina dall’istituto comprensivo Bernacchia-Schweitzer.

Alle ore 10, ai piedi del Castello Svevo di Termoli, tantissime le famiglie giunte per unirsi ai docenti dell’Istituto. Grande entusiasmo specialmente tra i più piccoli, veri protagonisti della mattinata insieme.

Prima di incamminarsi, i bambini, sotto la guida delle maestre, hanno creato un cartellone in cui hanno riportato frasi e disegni a tema pace. Il cartellone è stato poi utilizzato come stemma di apertura del corteo, portato con orgoglio dai piccoli alunni.

È stata una mattinata molto bella, perché ha permesso di sperimentare quanto sia importante, ma anche bello, condividere insieme a docenti e famiglie momenti apparentemente ludici, ma arricchiti da insegnamenti importanti, come la pace in questo caso specifico.

Le docenti hanno dichiarato che questo evento è nato per condividere con le famiglie l’educazione alla pace e ci hanno lasciato con una frase della Montessori, riportata anche sul cartellone: “Tutti parlano di pace, ma nessuno educa alla pace. A questo mondo si educa per la competizione, e la competizione è l’inizio della guerra. Quando si educherà per la cooperazione e per offrirci l’un l’altro solidarietà, quel giorno si starà educando per la pace”.

Luisangela Quici