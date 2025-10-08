Tutto pronto per la 282esima edizione della storica Fiera d’Ottobre

LARINO. Negli spazi della Camera di Commercio di Campobasso è stata presentata la 282ª edizione della Fiera d’Ottobre di Larino, promossa dalla Città di Larino e organizzata da EmLive. La manifestazione, che si svolgerà dal 10 al 12 ottobre 2025, trasformerà la cittadina molisana in un crocevia di saperi e sapori, con circa 100 espositori provenienti da cinque regioni italiane, degustazioni, masterclass, laboratori ecosostenibili, showcooking e concerti.

Angela Vitiello, Assessore alle Attività Produttive della Città di Larino, ha dichiarato: «Abbiamo la capacità di tracciare i risultati di un lavoro di rinnovamento che parte dal 2023, con un forte investimento nella comunicazione per consentire l’integrazione tra manifestazione fieristica e territorio e il coinvolgimento di tutta la città di Larino. Una fiera che per tradizione si perde nella notte dei tempi, già nel 66 a.C. è menzionata nella famosa orazione di Cicerone. Vogliamo innovare, partendo dalla natura storica di questa fiera, le cui origini risalgono a un decreto regio del 1742. Adesso la Fiera d’Ottobre, l’unica fiera storica del Molise, ha caratteristiche interregionali. La legge regionale numero 10 del 2008 riconosceva manifestazioni fieristiche di interesse storico, ma è stata abrogata nel 2021. Lancio un appello alla Regione Molise affinché venga riproposta e migliorata».

Il Sindaco di Larino e Presidente della Provincia di Campobasso, Pino Puchetti, ha aggiunto: «Negli ultimi anni abbiamo dato alla Fiera un taglio specialistico sull’agroalimentare. La Fiera d’Ottobre sarà un momento importante per fare informazione alle imprese. Facendo rete possiamo raggiungere obiettivi importanti. Le fiere in Italia sono in difficoltà, ma con un taglio diverso, ottenendo maggiore attrazione da parte delle imprese, possiamo fare la differenza. Questa è l’unica fiera che identifica la nostra regione».

Paolo Spina, Presidente della Camera di Commercio del Molise, ha sottolineato: «La Camera di Commercio ha il dovere di supportare questa iniziativa perché ci sono notevoli vantaggi economici per le imprese».

Dal 10 al 12 ottobre, Larino celebra un rito collettivo dove la memoria diventa progetto e la terra si fa maestra. Negli spazi del polo fieristico di Contrada Monte Arcano, la cittadina molisana si trasformerà in un crocevia di saperi e sapori. Per la prima volta nella sua lunga storia, la manifestazione assume una dimensione interregionale, con cinque regioni italiane, dall’Emilia-Romagna alla Sicilia, che porteranno esperienze, prodotti e quella voglia di contaminazione che distingue una fiera da un laboratorio dedicato al mondo agroalimentare.

La kermesse prenderà il via venerdì 10 ottobre alle 10:00 con la cerimonia inaugurale alla presenza del Sottosegretario all’Agricoltura, On. Luigi D’Eramo, del Sindaco di Larino Pino Puchetti, del Vice Prefetto Leonardo di Giammartino, dell’Assessore Regionale Michele Marone e del Presidente della Provincia di Isernia Daniele Saia. Dalle 11:00 alle 12:30 sarà presentato il progetto Interreg ‘HEVON’ dell’UE, dedicato ai produttori di olio extravergine d’oliva, con la partecipazione di partner da Italia, Montenegro e Albania. Alle 12:00 il Movimento Zoè proporrà il laboratorio “Facciamo il sapone”. Nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 18:30, il workshop del progetto europeo T.R.A.M.E (Transumanze, Ricerca, Archivi, Memorie, Ecomuseo), coordinato dalla Prof.ssa Letizia Bindi dell’Università del Molise, analizzerà i tratturi e la pastorizia come patrimoni biculturali in movimento, proponendo un ecomuseo delle transumanze quale strumento di rigenerazione territoriale. La giornata si chiuderà alle 21:00 con il concerto della tribute band ufficiale dei Pooh al Palaport.

Sabato 11 ottobre alle 11:00 ci sarà il laboratorio “Pasta di classe: filiera corta e opportunità per il territorio”, realizzato dall’Istituto Tecnico Agrario di Larino con grano ‘Senatore Cappelli’. In contemporanea, per le scuole, il Movimento Zoè proporrà il laboratorio “Il sapone fai da te”. Alle 17:00 sarà presentato il libro L’alchimista del gusto di Maurizio Santilli, mentre alle 18:30 una masterclass sui formaggi e abbinamenti con miele e confetture, guidata dai maestri ONAF, accoglierà fino a 100 partecipanti. La serata si concluderà con il concerto de I Folli alle 21:00.

Domenica 12 ottobre alle 10:00 si terrà il secondo raduno amatoriale del cane pastore abruzzese, mentre alle 10:30 si svolgerà il seminario “Transumanza: occasione di sviluppo e riconoscimento UNESCO”, a cura del Centro Rurale di Assistenza Multi Servizi – Cramm Geaco. Alle 19:00, show cooking della Chef Stella Michelin Stefania di Pasquo, con un piatto a base di formaggio, simbolo della tradizione casearia molisana. L’evento è su prenotazione (massimo 100 partecipanti).

Filo conduttore di tutte le giornate saranno i laboratori del Movimento Zoè, esperienze pratiche su sostenibilità e autoproduzione: creazione di saponette artigianali, produzione di formaggi e ricotta, seminagione di ‘teste fiorite’, terrari e ‘bombe di semi’, lavorazione della lana e realizzazione di bambole di stoffa.

La Fiera dedica un’attenzione speciale ai più piccoli con animazioni, spettacoli di clowneria e bolle di sapone, giochi di legno, gonfiabili e mini maneggio con passeggiate sui pony, dalle 10:30 alle 19:30.

Durante la Fiera, l’Asrem effettuerà screening mammografici gratuiti e la LILT-AIDO offrirà esami di prevenzione nell’area esterna.

Circa 100 espositori dei settori agricolo, artigianale, commerciale e delle attività produttive presenteranno le proprie eccellenze fino a mezzanotte. Gli orari del polo fieristico sono: venerdì e sabato dalle 10:00 alle 24:00, domenica dalle 10:00 alle 21:00. L’ingresso costa 3 euro a persona, mentre il biglietto unico per la tre giorni è di 5 euro.