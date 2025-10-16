Tutto pronto per raduno nazionale di poeti e scrittori dialettali

TERMOLI. Tutto è pronto per accogliere a Termoli, per cinque giorni, poeti e scrittori dialettali in occasione del 134° Raduno Nazionale degli associati dell’Anposdi.

I tanti ospiti cominceranno ad arrivare già dal 16 ottobre, giornata dedicata all’accoglienza.

Gli incontri e le attività della cinque giorni si terranno presso la struttura ricettiva Martur Resort, situata a nord di Termoli. Tuttavia, i partecipanti saranno presenti anche in città, dove assisteranno alla Santa Messa celebrata nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo dal padre spirituale dell’Anposdi, Padre Enzo Ronzitti.

Per loro è previsto anche un tour turistico alla scoperta di Termoli, delle sue bellezze storiche e culturali.

Noi abbiamo ascoltato proprio Padre Enzo Ronzitti, che ci ha raccontato cosa accadrà e quale significato hanno questi cinque giorni d’“Incontri d’Autunno”, tra poeti e scrittori dialettali che si raduneranno a Termoli.

