Un corso gratuito di burraco nel salotto culturale di Petacciato

PETACCIATO. Si è svolto ieri, presso il salotto culturale Central PETacciato, il primo incontro del corso di burraco, che da questa settimana animerà i pomeriggi del martedì alle ore 17.

Un’iniziativa accolta con entusiasmo da numerosi partecipanti, desiderosi di imparare le regole e le strategie di un gioco che unisce concentrazione, logica e convivialità. A condurre gli incontri sono Antonella e Francesco dell’associazione Burraco Flash di San Salvo, che con esperienza e passione hanno saputo trasmettere non solo le basi tecniche, ma anche lo spirito aggregante di questa disciplina.

Il burraco, infatti, non è soltanto un passatempo: è un allenamento per la mente, favorisce la memoria, la concentrazione e la socialità, trasformando ogni partita in un momento di incontro e condivisione.

Il corso si terrà ogni martedì alle ore 17 presso il Central PETacciato, con ingresso libero, previa conferma di partecipazione.

Con questa nuova proposta, il salotto culturale Central PETacciato, continua a promuovere attività culturali e ricreative pensate per tutte le età, valorizzando il tempo di qualità e la vita di comunità.