“Un libro per la Lilt” in piazza Monumento

TERMOLI. Un fine settimana dove la prevenzione e la cultura si fondono in pubblica piazza, a Termoli.

Sabato 25 e domenica 26 ottobre, piazza Monumento ospiterà “Un libro per la Lilt”, il mercatino solidale promosso dalla sezione provinciale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.30, sarà possibile scegliere 2 o 3 libri a fronte di una donazione minima: non una vendita vera e propria, ma un gesto di solidarietà che contribuirà all’acquisto di parrucche e turbanti da destinare gratuitamente alle pazienti oncologiche. L’iniziativa nasce dall’esperienza del gruppo di libroterapia coordinato dalla psicologa Marianna D’Aulerio, e si inserisce nel calendario dell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

Le volontarie Lilt hanno catalogato centinaia di volumi donati nei giorni scorsi da cittadini di tutta la provincia, e li esporranno in piazza per promuovere la lettura, il riuso e la sostenibilità ambientale. I libri invenduti saranno ricollocati nella biblioteca dello Sportello Oncologico di Campobasso, presso la Cassetta del libro in via Firenze, oppure donati ad associazioni e biblioteche. Sabato pomeriggio sarà presente anche il Camper Ambulatorio Mobile per visite senologiche gratuite, senza prenotazione e fino a esaurimento disponibilità.

L’iniziativa è sostenuta dalle associazioni culturali Sopralerighe e Casa del Libro, che hanno aderito con entusiasmo. La risposta della cittadinanza è già andata oltre ogni aspettativa, confermando quanto la cultura possa diventare strumento concreto di cura e vicinanza.

EB