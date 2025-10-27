Antonella Lucia Lalli: pronta a correre la Maratona di New York

BONEFRO. Il cuore sportivo di Bonefro batte forte per Antonella Lucia Lalli, atleta originaria del paese, pronta a rappresentare il Molise e l’Italia alla prestigiosa Maratona di New York, in programma il 2 novembre 2025. Un evento che richiama ogni anno decine di migliaia di runner da tutto il mondo, e che quest’anno vedrà tra le protagoniste anche il nome di Antonella, iscritta ufficialmente tra le italiane in gara.

Trasferitasi da alcuni anni a Bologna, Antonella è oggi tesserata con la società sportiva Acquadela, realtà di riferimento nel panorama podistico emiliano. Ma il legame con la sua terra d’origine resta fortissimo, come dimostra il caloroso messaggio della Gs Cicli Bonefro, storica associazione sportiva locale:

“Un grande in bocca al lupo ad Antonella per questa straordinaria avventura sportiva. Porti con te l’entusiasmo, la determinazione e il cuore di tutto il nostro paese. Siamo fieri di te!”

La partecipazione alla Maratona di New York non è solo un traguardo personale, ma anche un simbolo di dedizione, sacrificio e passione per lo sport. Antonella correrà per sé stessa, per la sua squadra, ma anche per Bonefro, che la seguirà idealmente lungo i 42,195 km che attraversano i cinque distretti della Grande Mela: da Staten Island a Brooklyn, da Queens al Bronx, fino al traguardo nel mitico Central Park.

Un’impresa che emoziona e ispira, soprattutto in un territorio come il nostro, dove lo sport è vissuto con partecipazione e orgoglio. Antonella incarna lo spirito di chi non si arrende, di chi porta con sé le radici e le trasforma in forza per affrontare nuove sfide.

Forza Antonella! Bonefro corre con te, passo dopo passo.

EB