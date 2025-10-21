TERMOLI. Asd Vogatori Termoli: orgoglio e spirito di squadra a Maccagno. Appuntamento finale il 26 ottobre al porto turistico

La Asd Vogatori Termoli ha preso parte con entusiasmo e determinazione alla competizione nazionale di Maccagno, portando in alto i colori della città e della regione Molise. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di visibilità per l’associazione sportiva, che ha saputo distinguersi non solo per i risultati ottenuti, ma soprattutto per lo spirito di squadra e l’impegno dimostrato dagli atleti.

Il Presidente Saverio Lacerenza ha voluto esprimere il proprio ringraziamento agli sportivi che hanno partecipato alla manifestazione: Luigi Pietroniro, Daniele Consalvo, Marzia D’Astuto, Daniela Cimini e Maria Ciocca. “Con serietà, coesione e amore per il remo – ha dichiarato Lacerenza – ogni atleta ha portato con sé i valori che meglio rappresentano l’identità della nostra associazione. Al di là dei risultati, ciò che conta davvero è la voglia di confrontarsi e di migliorarsi.”

La società termolese ha gareggiato nella specialità del gozzo con quattro equipaggi:

Gozzo Maschile 1 (Luigi Pietroniro): 6° posto

Gozzo Maschile 2 (Daniele Consalvo): 7° posto

Gozzo Femminile 1 (Maria Ciocca): 5° posto

Gozzo Femminile 2 (Marzia D’Astuto): 6° posto

Nella specialità della yole, la ASD ha schierato due equipaggi femminili:

Yole Femminile 2 (Maria Ciocca): 6° posto



Risultati che testimoniano la crescita tecnica e la costanza di un gruppo unito, capace di affrontare con grinta le sfide nazionali.

Il presidente ha inoltre annunciato l’ultimo appuntamento della stagione: la tappa conclusiva del campionato interno, in programma domenica 26 ottobre, in mattinata, presso il porto turistico di Termoli. “Sarà un momento speciale – ha sottolineato Lacerenza – una piccola festa aperta a tutti, per condividere la passione per il mare, lo sport e la nostra comunità.”

La cittadinanza è invitata a partecipare e sostenere gli atleti in questa giornata di sport e convivialità, che segnerà la chiusura di una stagione intensa e ricca di soddisfazioni.

“Grazie a tutti per aver rappresentato con orgoglio la Asd Vogatori Termoli. Continuiamo su questa rotta, con passione e impegno”, ha concluso il presidente.

Michele Trombetta