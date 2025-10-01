DesTEENazione: giovani e comunità protagonisti del cambiamento

ACQUAVIVA COLLECROCE. Un primo passo concreto per costruire una comunità educante diffusa: lunedì 29 settembre 2025, nella Sala Consiliare del Municipio di Acquaviva Collecroce, si è tenuto il primo incontro territoriale del progetto DesTEENazione – Desideri in azione, promosso nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027 e coordinato dall’Ambito Territoriale Sociale di Termoli.

L’iniziativa, rivolta agli adolescenti tra gli 11 e i 18 anni, punta a contrastare la povertà educativa attraverso la creazione di reti locali capaci di offrire spazi di socializzazione, opportunità di crescita e valorizzazione delle risorse già presenti nei territori.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti istituzionali dei comuni dell’ATS – Acquaviva Collecroce, Castelmauro, Civitacampomarano, Guardialfiera, Lupara, Montefalcone nel Sannio, Montecilfone, Montemitro, Palata, San Felice del Molise e Termoli – insieme ai servizi sociali professionali, con le dottoresse Eleonora Iuliani, Federica Pascarelli, Iolanda Lanzone, Mariella Tenaglia e Francesca Giangiacomo.

Presenti anche il mondo della scuola, con la prof.ssa Tamara Viviana Isler, dirigente dell’Istituto Comprensivo “A. Ricciardi” di Palata, e numerosi enti del terzo settore impegnati nel sociale e nell’educazione giovanile.

Il coordinamento del progetto è affidato all’avv. Antonio Russo, responsabile amministrativo dell’Ufficio di Piano e coordinatore dell’ATS di Termoli. La regia programmatica e tecnica è condivisa con Stefano Mucciarella (Coordinatore Strategico Programmatico ATS), Anna Bombini (Sirio Soc. Coop. Sociale) e Chiara Rondinelli (Un Paese per Giovani APS), partner della co-progettazione.

Durante i lavori sono stati avviati la mappatura degli stakeholder locali, la condivisione delle esperienze attive e l’individuazione dei luoghi di aggregazione giovanile. Ma soprattutto è emersa una volontà comune: costruire un percorso partecipato in cui amministrazioni, scuola, servizi sociali e associazioni collaborino per dare risposte concrete ai bisogni degli adolescenti.

Il cammino è appena iniziato. Nei prossimi mesi, altri incontri nei comuni dell’ambito delineeranno una strategia condivisa per trasformare i desideri dei ragazzi in azioni, opportunità e futuro.