La staffetta tra Matilde Tartaglia e Fernanda Pugliese al vertice della Fidapa di Termoli

TERMOLI. Passaggio di consegne alla Fidapa di Termoli: emozioni, ricordi e nuovi progetti al femminile

Una serata intensa, elegante e ricca di emozioni quella vissuta alla Fidapa Bpw Italy, sezione di Termoli, dove si è celebrato il passaggio di consegne per il nuovo biennio associativo.

Con il tradizionale e simbolico passaggio della spilla, la presidente uscente Fernanda Pugliese ha ceduto il testimone alla nuova presidente per il biennio 2025/2027, la professoressa Matilde Tartaglia, volto già noto e stimato, che in passato aveva guidato con successo la sezione termolese.

L’evento ha rappresentato non solo un momento di continuità, ma anche di forte comunione tra donne impegnate, appassionate e consapevoli del loro ruolo nella società.



A rendere la serata ancora più speciale, la presenza della presidente nazionale Anna Maria Elvira Musacchio, che ha vissuto l’incontro con grande emozione, tornata proprio nella città dove la sua avventura fidapina è cominciata: “È un ritorno alle origini, con tutto l’orgoglio di rappresentare oggi, a livello nazionale, la nostra terra molisana”, ha detto con la voce rotta dalla commozione.

Durante la cerimonia non sono mancati i momenti di ricordo e riconoscenza: una galleria di immagini, realizzata con cura e passione da Annamaria De Rosa, fotografa e socia della sezione, ha ripercorso i due anni di intensa attività del biennio appena concluso. Ogni scatto ha raccontato progetti, incontri, iniziative sociali e culturali che hanno lasciato un segno tangibile nel territorio.



La nuova presidente, Matilde Tartaglia, ha espresso gratitudine e determinazione nel suo discorso di insediamento, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e il desiderio di proseguire sulla strada tracciata, potenziando le iniziative sociali e culturali già avviate e aprendosi a nuove sfide al femminile: “Insieme continueremo a costruire, con entusiasmo e visione, una Fidapa sempre più attiva, inclusiva e vicina alla comunità”, ha dichiarato.

Applausi, abbracci e sorrisi hanno suggellato la conclusione di una serata che ha unito ricordo, orgoglio e futuro, nello spirito autentico della Fidapa: donne che sostengono le donne, con passione e forza.

Buon lavoro, dunque, alla nuova presidente, la professoressa Matilde Tartaglia, e un sincero grazie alla Past President Fernanda Pugliese per la dedizione, l’impegno e il cuore con cui ha guidato la sezione termolese.

