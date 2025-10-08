Riscoprire i legami tra Termoli e Casoli: un ponte culturale per le nuove generazioni

TERMOLI-CASOLI. Nel corso del Novecento, molte famiglie casolane, come i Porreca, Travaglini, Pietropaolo, Vizzarri, Verratti, De Cinque e De Camillis, ecc… si trasferirono a Termoli e in altri paesi del basso Molise. Portarono con sé non solo il loro spirito di lavoro, ma anche le tradizioni e i valori che avevano radicato nella loro terra d’origine. Nonostante il tempo e le generazioni, il legame con Casoli è rimasto vivo, alimentato dai ricordi e dalle storie raccontate dai più anziani. Oggi, però, quel legame è a rischio di svanire, e per questo alcuni cittadini di Termoli, tra cui l’architetto Luigi Pietroniro, hanno deciso di intraprendere un’iniziativa per ristabilire un contatto culturale con la patria d’origine.

Grazie a questa proposta, il sindaco di Casoli massimo Tiberini ha accolto con entusiasmo l’idea e ha invitato una delegazione di termolesi a partecipare alla festa patronale di Santa Reparata, il prossimo 8 ottobre. In particolare, sarà l’occasione per assistere alla tradizionale sfilata dei carri, conosciuta come “la sfilata dei donativi”, un evento che ogni anno celebra la storia e la cultura di Casoli. Un’opportunità imperdibile per riscoprire le tradizioni casolane e per rafforzare i legami tra le due comunità.

Anche il sindaco di Termoli, Nico Balice, ha espresso entusiasmo per questa iniziativa, augurandosi una proficua collaborazione culturale tra Termoli e Casoli. Il suo auspicio è che questo incontro possa essere solo l’inizio di una serie di eventi e attività che permettano alle due comunità di conoscersi meglio, di valorizzare le rispettive tradizioni e di costruire un futuro di scambi e collaborazione.

In questo modo, il legame tra Termoli e Casoli non solo si rafforza, ma diventa anche un punto di riferimento per le nuove generazioni, che avranno l’opportunità di conoscere e celebrare una storia comune che affonda le radici nel passato, ma guarda al futuro con speranza e collaborazione.