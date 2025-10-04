Stallo Gigafactory, Acc alza la voce in Europa

TERMOLI. Che fine farà la Gigafactory di Termoli? Il progetto che avrebbe dovuto rappresentare il futuro dello stabilimento Stellantis, fermo al palo da 16 mesi. Acc, la società proprietaria del sito, dimostra di dare battaglia, comunque.

Alla riunione del Consiglio europeo per la competitività del 30 settembre, Yann Vincent, ceo di Acc, ha rivolto un appello diretto all’Unione Europea: agire subito per salvaguardare il futuro dell’industria europea delle batterie. Davanti ai ministri dei 27 Stati membri, ai rappresentanti della Commissione e ai delegati della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), Vincent ha indicato tre priorità non negoziabili: autonomia strategica, reindustrializzazione e decarbonizzazione.

«È un momento decisivo, che segnerà il destino della mobilità europea», ha dichiarato, richiamando il recente lancio del piano #BatteryBooster. Oggi, il 99% delle batterie mondiali proviene da aziende extraeuropee, una dipendenza che minaccia un comparto da 800 miliardi di euro e 13 milioni di posti di lavoro.

Durante l’incontro, Acc, Umicore, Prime Batteries, InnoEnergy e Volkswagen hanno evidenziato il divario competitivo con i colossi asiatici, forti di modelli industriali integrati e costi più bassi. L’Europa, ancora in fase di consolidamento, rischia di perdere investimenti, know-how e un mercato da 250 miliardi di euro annui, come sottolineato nei documenti della Commissione.

Il monito di Vincent trova eco in Italia, dove il progetto della gigafactory di Termoli rappresenta un tassello cruciale per l’autonomia energetica europea, insieme al sito di Kaiserslautern. «Le nostre batterie già alimentano le auto europee: non possiamo fallire nella sfida che abbiamo intrapreso cinque anni fa», ha ribadito.

Ma senza interventi mirati – investimenti, incentivi legati alla produzione, semplificazione burocratica – il rischio è che Termoli resti incompiuto. Le aziende chiedono un sostegno pubblico vincolato ai risultati, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2027 una capacità produttiva di 90 GWh, sufficiente per 1,2 milioni di veicoli elettrici.

Vincent propone anche misure di protezione: legare gli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici alla quota di contenuto europeo, per stimolare la domanda interna e rafforzare le filiere. «La posta in gioco è geopolitica: l’Europa deve decidere se guidare la mobilità del futuro o restare dipendente da tecnologie esterne», ha concluso. «Serve un’azione comune, pragmatica e rapida. Il costo dell’inazione sarebbe insostenibile».