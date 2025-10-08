Termoli ko a Notaresco, trasferta amara in Coppa Italia

TERMOLI. Sconfitta e eliminazione dalla Coppa Italia di Serie D per il Termoli, superato 2-0 dal Notaresco. Entrambe le formazioni sono scese in campo con ampie rotazioni, dando spazio a chi finora aveva giocato poco o addirittura mai. Nel Termoli, dall’inizio si sono rivisti i tre “grandi degenti”: Basualdo, Bardeggia e Colarelli.

A dirigere l’incontro è stato il signor Christian Ferruzzi di Albano Laziale.

La prima occasione è proprio del Termoli: al 3’ e 51’’ Basualdo batte un corner, Marrone colpisce di testa in corsa ma il pallone termina sopra la traversa.

Poi, come spesso accaduto in questa stagione, arriva la doccia fredda. All’8’, su calcio d’angolo, il pallone resta in area giallorossa e Rossano, tutto solo a pochi passi dalla porta, insacca l’1-0. È il quarto gol consecutivo subito dal Termoli su calcio d’angolo: un dato che comincia a diventare un vero caso da analizzare.

Al 25’ altra occasione pericolosa del Notaresco, con un traversone in area e difesa ferma; per fortuna l’attaccante locale manca il tap-in vincente.

Il Termoli, fino a quel momento, praticamente non pervenuto. Al 29’ ancora un brivido: retroguardia giallorossa colta impreparata e nuovo rischio di subire il raddoppio. Solo nel finale di tempo il Termoli prova ad affacciarsi in avanti, ma senza risultati. Si va così al riposo con il Notaresco avanti 1-0 e con gli uomini di Mister che devono necessariamente svegliarsi.

Nella ripresa il Termoli sembra più volenteroso, ma al 51’ il neoentrato Cissey s’invola verso la porta molisana: decisivo Giangregorio in uscita, favorito anche da un controllo impreciso dell’attaccante.

Il dato che lascia perplessi: dopo oltre un’ora di gioco il Termoli non aveva ancora effettuato un tiro verso la porta avversaria.

Finalmente, al 65’, una reazione: punizione dalla sinistra di Basualdo, pallone in area per Magnani, la sfera arriva a Ceesey che calcia di poco fuori. L’ingresso in campo di Magnani e Romano dà un po’ di vivacità alla manovra giallorossa.

Al 75’ è però ancora il Notaresco a rendersi pericoloso: Bonavoglia, servito da Cissey, si presenta solo davanti a Giangregorio, che salva il risultato con un grande intervento di piede.

All’87’, però, cala il sipario sulla Coppa del Termoli: la difesa si fa sorprendere da un contropiede e Forcini, dopo una lunga corsa indisturbata, Bonavoglia toca anche se il tiro di Forcini aveva gia battuto Giangregorio per il 2-0 finale.

Termina così la corsa del Termoli nella Coppa Italia di Serie D. Se si vuole trovare un aspetto positivo, è certamente il ritorno in campo di tre elementi importanti come Basualdo, Bardeggia e Colarelli. Per il resto, prestazione deludente: solo un tiro in porta in novanta minuti, davvero troppo poco per sperare di andare avanti.

Il Notaresco, anche con le seconde linee, si conferma una realtà solida e organizzata.

COPPA ITALIA SERIE D – 32esimi di finale

NOTARESCO – TERMOLI 2-0

(6’ Rossano, 87’Bonavoglia ).

Michele Trombetta