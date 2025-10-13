Turismo sostenibile e rigenerazione dei borghi: il modello di Molise Wow al Ttg di Rimini

Al Ttg Travel Experience di Rimini 2025, tra le esperienze più significative di turismo sostenibile e rigenerazione territoriale, Molise Wow è stata selezionata come buona prassi del mondo cooperativo italiano.

La cooperativa, nata nel 2022 da un gruppo di giovani molisani, ha presentato un modello di sviluppo locale fondato sul recupero delle dimore storiche abbandonate e sulla creazione di percorsi esperienziali capaci di valorizzare i paesaggi, le lingue minoritarie e le comunità rurali del Molise.

Un modello che rigenera: abitare, lavorare e accogliere nei borghi

Durante l’intervento al Ttg, Molise Wow ha raccontato la propria visione: restituire vita ai borghi dimenticati, trasformandoli in luoghi accoglienti, produttivi e culturalmente vivi.

Al centro del modello vi è l’idea di “riabitare per rigenerare”, dove turismo, cultura e cooperazione diventano strumenti concreti per contrastare lo spopolamento e generare nuove economie locali.

La cooperativa ha illustrato come, attraverso la collaborazione con enti pubblici, diocesi, fondazioni e comunità locali, sia possibile trasformare il patrimonio abbandonato in opportunità di lavoro e accoglienza sostenibile, mantenendo un forte legame con le radici e con la memoria dei luoghi.

La valorizzazione della minoranza croato-molisana

Tra i progetti più innovativi spicca quello dedicato alla minoranza linguistica croato-molisana, una comunità unica nel panorama culturale italiano, che conserva una lingua di origine slava tramandata da secoli.

Molise Wow ha raccontato il progetto di recupero e valorizzazione di Acquaviva Collecroce, borgo simbolo di questa identità, dove la cooperativa sta realizzando un albergo diffuso denominato “Borgo delle Fonti”.

L’iniziativa prevede il restauro di antiche case contadine, completamente ristrutturate nel rispetto dell’architettura tradizionale, e la creazione di spazi condivisi per ospitalità, cultura e artigianato locale.

All’interno del borgo è stato inoltre ideato il tour esperienziale “Il borgo dei templari”, proposto in “na-našu”, la lingua croato-molisana. Il percorso accompagna i visitatori alla scoperta della storia, dei suoni e dei sapori del paese, offrendo un’immersione autentica nella vita di comunità e nella tradizione orale di Acquaviva.

Il Molise come laboratorio di turismo autentico

La partecipazione al Ttg di Rimini ha rappresentato un momento di confronto e riconoscimento per Molise Wow, che oggi si propone come laboratorio di turismo autentico e sostenibile nel Mezzogiorno.

Il modello cooperativo presentato dimostra come, anche in contesti marginali, sia possibile costruire nuove economie culturali partendo dal patrimonio materiale e immateriale dei territori.

Il bilancio dell’esperienza è stato positivo: numerosi operatori, enti e buyer internazionali hanno manifestato interesse verso i progetti di turismo esperienziale sviluppati dalla cooperativa, riconoscendo nel Molise una destinazione emergente capace di coniugare autenticità, accoglienza e innovazione sociale.

“Rigenerare è un atto d’amore verso i luoghi”