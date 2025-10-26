Vogatori Termoli: a colpi di remi per onorare la memoria di Peppino Marinucci

TERMOLI. Trionfo e commozione nella tappa conclusiva del Campionato interno dedicato a Giuseppe Marinucci.

Si è chiuso oggi, nelle acque del porto cittadino, il sipario sulla quinta e ultima tappa del Campionato interno della Asd Vogatori Termoli, un appuntamento che ha saputo coniugare agonismo, memoria e spirito comunitario. Dedicato alla figura di Giuseppe Marinucci, il torneo ha visto protagonisti gli equipaggi femminili Nereidi e Tracine, e quelli maschili Sbarroni e Sharks, in una giornata scandita da colpi di remo, emozioni e applausi.

La competizione, accesa e combattuta fino all’ultimo metro, ha regalato momenti di grande intensità. Nella categoria femminile, le Nereidi hanno conquistato la vittoria con un tempo di 15’13”06, precedendo di appena ventinove centesimi le Tracine, protagoniste di una prova tenace e appassionata. Tra gli uomini, gli Sbarroni hanno dominato con 20’06”74, lasciando alle spalle gli Sharks, secondi con 20’41”58. Con questi risultati, si definiscono anche i vincitori assoluti del Campionato 2025: Sbarroni e Nereidi, rispettivamente campioni e campionesse della stagione.

Graditissimi ospiti della giornata gli amici dell’equipaggio Pescara Sud, la cui presenza ha impreziosito l’evento, rafforzando i legami di amicizia e sportività che da sempre animano il mondo della voga. A suggellare il clima di festa, la cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione di tutti gli equipaggi e di numerosi appassionati, con i riconoscimenti consegnati dal Presidente Saverio Lacerenza e da Edoardo Marinucci, nipote del compianto Giuseppe, che ha espresso profonda gratitudine per l’energia e la passione che animano la manifestazione.

Nel suo intervento, il Presidente Lacerenza ha voluto ringraziare la famiglia Marinucci, la Marina di San Pietro, l’Istituto Boccardi Tiberio, la Capitaneria di Porto e tutte le testate giornalistiche che hanno seguito con affetto il percorso del Campionato. Un pensiero speciale è stato rivolto agli amici di Pescara Sud, “per averci onorato della loro presenza”, ha sottolineato Lacerenza.

La giornata si è conclusa tra sorrisi, strette di mano e la promessa di ritrovarsi il prossimo anno, pronti a vivere nuove sfide e a coltivare insieme la passione per la voga e per il mare.

La Asd Vogatori Termoli conferma così il suo ruolo di presidio sportivo e culturale, capace di unire generazioni e territori nel segno della tradizione e dell’impegno condiviso.

EB