Volontari in piazza per diffondere prevenzione e cultura

TERMOLI. Piazza Monumento si tinge di rosa per il mercatino del libro solidale promosso dalla Lilt provinciale, che ha preso il via sabato con una partecipazione calorosa e continua anche oggi, domenica, fino alle 13 e dalle 16.30 alle 20.30. L’iniziativa, inserita nel calendario dell’Ottobre Rosa, ha visto una significativa adesione già nel primo giorno: decine di cittadini hanno affollato lo stand allestito dalle lettrici del gruppo di libroterapia, coordinate dalla psicologa Marianna D’Aulerio, scegliendo volumi nuovi e usati in cambio di una donazione libera.

Il ricavato sarà interamente devoluto alla Lilt e destinato all’acquisto di parrucche e turbanti da offrire gratuitamente alle donne in cura oncologica. Il mercatino non è una vendita tradizionale: ogni visitatore può scegliere 2 o 3 libri, già catalogati dalle volontarie, tra quelli donati nei giorni scorsi da cittadini di tutta la provincia, in un gesto collettivo di generosità che ha superato ogni aspettativa. I volumi invenduti verranno destinati alla biblioteca dello Sportello Oncologico di via Firenze, alla “Cassetta del libro” della Lilt Campobasso o ad altre associazioni e biblioteche.

A rafforzare il messaggio di prevenzione, sabato pomeriggio è stato presente in piazza anche il Camper Ambulatorio Mobile della Lilt, dove sono state effettuate visite senologiche gratuite senza prenotazione, fino ad esaurimento disponibilità.

L’iniziativa è sostenuta dalle associazioni culturali Sopralerighe e Casa del Libro, che affiancano la Lilt in questo percorso di cura, consapevolezza e attenzione al benessere delle donne. Anche oggi, dunque, la piazza si conferma luogo di incontro tra solidarietà, cultura e prevenzione, con l’invito rivolto a tutta la cittadinanza a partecipare e sostenere concretamente la causa.

