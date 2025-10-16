Assunzioni nel pubblico impiego: ultime ore per il Maxi Avviso Asmel

MOLISE. Ultime ore per candidarsi al Maxi Avviso Asmel, in scadenza domani alle ore 12.00.

Il bando, pubblicato sul portale nazionale di reclutamento Inpa, consente di entrare nei 37 elenchi di idonei che i 4.700 enti soci Asmek possono utilizzare per le assunzioni di laureati, diplomati e operai specializzati.

Già alla prima scadenza del 30 settembre 2025, prima della proroga, si era registrato un vero e proprio boom di candidature, con partecipazioni da tutta Italia e anche dall’estero.

Un segnale chiaro dell’attrattività del lavoro pubblico locale e della solidità della procedura Asmel, che fa della territorialità il proprio valore aggiunto:

i Comuni selezionano persone che conoscono il territorio e ne condividono i bisogni, mentre i candidati possono costruire percorsi professionali stabili, senza rinunciare alla propria vita personale e familiare o, per molti, cogliendo l’occasione per tornare a casa.

Un modello che coniuga efficienza e qualità: gli idonei scelgono dove lavorare attraverso gli interpelli, e gli Enti possono contare su personale stabile, qualificato e motivato, capace di garantire continuità ai servizi e legame con la comunità locale.

Tra i profili che raccolgono un maggior numero di candidati figurano quelli amministrativi, che sono anche i più richiesti dai Comuni, seguiti dalle figure tecniche.

Tra i 37 profili anche due new entry richieste direttamente dai Comuni: Addetto biblioteca e Assistente sociale.

La modalità, prevista dall’art. 3-bis del D.L. Reclutamento, e subito adottata da ASMEL con la formula Elenco idonei, consente di ridurre i tempi di assunzione a 4-5 settimane, contro i lunghi iter dei concorsi tradizionali, grazie a una procedura interamente digitale e accessibile.

La prova è composta da 60 quesiti a risposta multipla e si terrà online, per garantire la massima partecipazione senza spostamenti e costi aggiuntivi per i candidati.

È ancora possibile inviare la propria candidatura su www.asmelab.it entro le ore 12.00 di domani, mercoledì 15 ottobre 2025.