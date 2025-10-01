Carburante agricolo agevolato: via libera alla maggiorazione del 30% per le aziende molisane



CAMPOBASSO. Con la delibera di Giunta regionale n. 317 del 30 settembre 2025, l’assessorato alle Politiche agricole del Molise ha ufficializzato la possibilità, nei prossimi giorni, per le aziende agricole molisane interessate di presentare istanza per ottenere una maggiorazione del 30% sul quantitativo lordo di carburante agricolo agevolato già assegnato per l’annualità 2025.

A darne notizia è l’assessore regionale Salvatore Micone, che sottolinea come il provvedimento sia stato sollecitato dal mondo agricolo e da Coldiretti Molise, e accolto con tempestività dalla Regione per far fronte alle difficoltà causate dalle avverse condizioni meteorologiche dell’estate appena trascorsa.

«Le aziende agricole – dichiara Micone – hanno dovuto sostenere costi aggiuntivi legati all’aumento del consumo di carburante. Con questa misura, intendiamo offrire un supporto concreto, consentendo agli imprenditori di usufruire di una quantità straordinaria di carburante pari al 30% dell’assegnazione lorda definitiva per il 2025, senza alcun aggravio di costi».

Le istanze di concessione potranno essere presentate presso gli uffici Uma regionali e i Caa convenzionati.