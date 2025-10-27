Cobas su Responsible: “No a soluzioni sulla pelle dei lavoratori”

CAMPOBASSO. Il Sindacato Cobas Pubblico Impiego, maggiormente rappresentativo tra il personale della struttura sanitaria Responsible, ha diffuso una nota ufficiale per chiarire la propria posizione in merito alla crisi aziendale in corso e alle prospettive future della struttura.

Facendo seguito alle dichiarazioni già rese pubbliche da Cgil, Cisl e Uil, il Cobas Pubblico impiego ritiene necessario tutelare la verità dei fatti, soprattutto alla luce dell’incontro tenutosi il 24 ottobre alle ore 13 presso la sede della struttura sanitaria.

In allegato alla comunicazione, il sindacato ha trasmesso la contestazione ufficiale indirizzata alla Direzione aziendale, con cui respinge fermamente ogni ipotesi di ulteriori sacrifici imposti ai lavoratori. “Parliamo di personale che, pur senza colpe, ha garantito la continuità dei servizi anche in assenza di uno stipendio regolare”, si legge nella nota.

I Cobas del pubblico impiego ribadiscono che la ripresa dell’azienda non può prescindere da tre pilastri fondamentali: trasparenza, assunzione di responsabilità e rispetto per chi lavora. “Ogni soluzione costruita sulla pelle dei dipendenti sarà respinta con forza e con tutti gli strumenti sindacali e legali a disposizione”, conclude la sigla autonoma.

Il sindacato si dichiara disponibile per eventuali chiarimenti o approfondimenti, confermando il proprio impegno a tutela dei diritti dei lavoratori e della tenuta del servizio pubblico.

