Coldiretti Molise: «Anticipo pagamenti Agea è un sollievo per le aziende agricole»

CAMPOBASSO. Coldiretti Molise accoglie positivamente la notizia dell’imminente pagamento, da parte dell’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (Agea), degli anticipi, nella misura del 70%, per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali.

“Bene dunque – afferma il presidente regionale di Coldiretti Molise, Claudio Papa – l’autorizzazione concessa dalla Regione Molise, su indicazione dell’assessorato all’Agricoltura, ad Agea di effettuare i pagamenti a partire dal 16 ottobre fino al 30 novembre”.

Coldiretti apprezza la sensibilità dimostrata dall’assessore all’Agricoltura, Salvatore Micone, verso le necessità degli imprenditori agricoli, sottolineando che:

“Il pagamento anticipato delle somme loro spettanti contribuirà a fornire un sostegno particolarmente atteso, specie in un periodo di forti difficoltà economiche che le aziende stanno attraversando ormai da anni”.

“Numerose sono le criticità che quotidianamente le nostre aziende si trovano a dover affrontare – gli fa eco il direttore regionale di Coldiretti, Aniello Ascolese – non possiamo infatti ignorare i danni causati ai raccolti dalla fauna selvatica e dai cambiamenti climatici, caratterizzati da eventi meteorologici estremi che spesso riducono drasticamente, se non azzerano, le rese dei raccolti.

A ciò si aggiunga il paventato calo delle risorse Pac, che unito agli annunciati dazi USA, alla crisi economica ormai atavica, causata dai rincari esponenziali dei costi di produzione e dai mancati guadagni dovuti all’arrivo di prodotti esteri che fanno crollare i prezzi dei prodotti Made in Italy, sta mettendo in gravissima difficoltà centinaia di aziende molisane”.

“Per questo – conclude Claudio Papa – auspichiamo che la Regione, e l’assessorato in primis, metta in campo al più presto azioni efficaci di rilancio del settore agricolo, che, come più volte ribadito, costituisce la colonna portante dell’economia della nostra regione.

Senza interventi concreti, il Molise rischia di vedere compromessa la propria economia e la salvaguardia del territorio, spalancando le porte a un inesorabile spopolamento, specie nelle aree interne”.