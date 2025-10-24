Definita la chiusura di fine anno nell’ex Sevel

ATESSA. Accordo sulla chiusura di fine anno: fermata dal 22 dicembre al 7 gennaio anche per il reparto Ckd.

Nella riunione di ieri, tenutasi tra la Direzione aziendale di Stellantis Atessa e il Comitato Esecutivo, è stato formalmente sottoscritto l’accordo relativo alla chiusura di fine anno.

La fermata produttiva è prevista dal 22 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 compresi. Durante tale periodo, verranno utilizzati, nell’ordine, i permessi a fruizione collettiva, le ferie e i permessi residui degli anni precedenti, e infine le ferie e i permessi maturati nell’anno corrente.

La sospensione delle attività interesserà anche il reparto Ckd della Lastratura, confermando l’estensione dell’accordo a tutte le aree coinvolte nel ciclo produttivo.

Il Comitato Esecutivo ritiene l’intesa raggiunta coerente con le esigenze organizzative e produttive dell’azienda, garantendo al contempo una gestione ordinata delle ferie e dei permessi per il personale.

EB