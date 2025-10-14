CAMPOBASSO. Donato Toma garante della trasparenza Esg, nuova abilitazione dal Ministero delle Finanze.

Si occuperà della sostenibilità degli investimenti, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’ex presidente della Regione Molise, Donato Toma, che ottiene dal Mef lo status di ‘Revisore della sostenibilità’ e garante della trasparenza Esg, vale a dire revisore dei dati ambientali, sociali e di governance delle imprese affinché gli stessi siano corretti, completi e conformi agli standard europei.

Tra le funzioni da svolgere, la verifica degli aspetti connessi alle certificazioni ambientali e le politiche che l’impresa mette in atto a beneficio dei lavoratori e del territorio in cui opera. Non solo numeri, ma soprattutto fiducia a lungo termine e certezze in un contesto di sostenibilità che assicura che le imprese raccontino la verità sul loro impatto.

Si tratta di un requisito obbligatorio per molte aziende dal 2025, metaforicamente il ponte tra rendicontazione e responsabilità.

Dal Mef Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dunque, una nuova abilitazione per il commercialista e revisore contabile-legale campobassano, che arriva con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2025 con decorrenza 2 ottobre in conformità alle disposizioni del Decreto legislativo 27 gennaio 2010 nm. 39 in attuazione della Direttiva (UE) 2022/2464.