Donne e impresa: tre incontri per rafforzare la cultura finanziaria

CAMPOBASSO. La Banca d’Italia, insieme alla Camera di Commercio del Molise e al Comitato per l’Imprenditoria Femminile (Cif), avvia un percorso gratuito dedicato alla cultura economico-finanziaria delle imprese del territorio.

L’iniziativa, parte del programma nazionale “Piccole imprese, scelte grandi”, punta a fornire a imprenditori e imprenditrici strumenti utili per una gestione consapevole della propria attività e per un dialogo più efficace con il sistema bancario.

Gli incontri si terranno presso la Filiale di Campobasso della Banca d’Italia il 30 ottobre, 7 novembre e 14 novembre 2025, e affronteranno temi centrali come l’equilibrio economico e patrimoniale, l’accesso al credito, la valutazione del merito creditizio, la tutela dai rischi e la gestione delle situazioni di crisi finanziaria.

La collaborazione tra Banca d’Italia, Camera di Commercio e Comitato per l’Imprenditoria Femminile conferma la volontà comune di promuovere educazione finanziaria, inclusione e sviluppo nel tessuto produttivo molisano.

“La crescita economica passa anche attraverso la conoscenza finanziaria- sottolinea il Presidente della Camera di Commercio del Molise, Paolo Spina– Siamo orgogliosi di affiancare la Banca d’Italia in un progetto che parla direttamente alle nostre imprese. Molte micro e piccole realtà, pur solide sul piano produttivo, faticano a individuare correttamente i propri bisogni finanziari o a rapportarsi con il sistema bancario. Durante l’ultimo incontro verrà inoltre presentato un vademecum antiusura, frutto della collaborazione con la Prefettura di Campobasso, la Banca d’Italia e le associazioni imprenditoriali locali, per offrire alle imprese strumenti di tutela anche nei momenti più difficili”.

“Promuovere una cultura finanziaria diffusa significa migliorare la qualità delle decisioni aziendali – spiega Fulvia Focker, Direttrice della Filiale di Campobasso della Banca d’Italia –. Capire le logiche economiche e creditizie consente di ridurre i rischi, rafforzare il dialogo con le banche e sostenere una crescita più stabile. Il progetto ‘Piccole imprese, scelte grandi’ nasce proprio per accompagnare gli imprenditori nella pianificazione consapevole e nella gestione sostenibile delle proprie attività”.

“L’educazione finanziaria è un elemento chiave anche per l’empowerment delle donne che fanno impresa- aggiunge Sandra Palombo, Presidente del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio del Molise- Fornire strumenti di conoscenza e confronto significa favorire autonomia e fiducia nelle scelte economiche, promuovendo una partecipazione femminile più forte alla vita produttiva del territorio”.

La partecipazione agli incontri è gratuita, ma è necessario iscriversi per motivi organizzativi e di capienza.

Il link per la registrazione è disponibile sul sito della Camera di Commercio del Molise, nelle sezioni “News” ed “Eventi”.

AZ