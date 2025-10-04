Elettrodotto, Progetto Comune per Guglionesi: «Nessun coinvolgimento del Consiglio comunale»

GUGLIONESI. Il gruppo consiliare Progetto Comune per Guglionesi esprime preoccupazione per la decisione del sindaco Antonacci di esautorare il Consiglio comunale in merito alla revoca della deliberazione consiliare relativa al progetto dell’elettrodotto “Gissi-Larino-Foggia”.

«Progetto Comune per Guglionesi esprime forte preoccupazione per il mancato coinvolgimento del Consiglio comunale in merito all’istanza di revoca in autotutela/annullamento d’ufficio della deliberazione consiliare n. 15 del 27/07/2012, con la quale sono stati approvati il Protocollo di intesa e la Convenzione per le misure di compensazione ambientale stipulati con Terna Rete Italia S.p.A., ai fini della realizzazione dell’elettrodotto “Gissi-Larino-Foggia”.

La richiesta è stata inoltrata dal perito Antonio Di Pasquale, a seguito delle risultanze di uno studio sugli impatti ambientali generati dall’opera, condotto nell’ambito dell’attività della Commissione istituita ai sensi dell’art. 12 dello Statuto comunale e dell’art. 14 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale. Lo studio ha rilevato criticità ambientali e paesistiche, non adeguatamente approfondite dai preposti uffici comunali, tali da non consentire l’autorizzazione della parte di impianto ricadente sul territorio del Comune di Guglionesi.

La competenza ad agire in autotutela spetta all’organo che ha emanato il provvedimento originario. La decisione del Sindaco di Guglionesi di esautorare il Consiglio comunale è considerata lesiva delle prerogative dei suoi componenti e rappresenta un vero e proprio atto di bullismo istituzionale, di fronte al quale il gruppo non intende rimanere in silenzio.

Il Gruppo consiliare “Progetto Comune per Guglionesi” metterà in campo tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto del ruolo del Consiglio comunale, quale organo competente a esprimersi in merito alla richiesta avanzata dal Di Pasquale». Così Progetto Comune per Guglionesi.