Ex Pilkington: celebrato il 15esimo “Safety Day”

SAN SALVO. Lo stabilimento Nsg Group di San Salvo ha celebrato la 15ª edizione del Safety Day con una molteplicità di iniziative dedicate alla promozione della cultura della sicurezza. Dipendenti, stakeholder e famiglie sono stati coinvolti in un programma articolato di attività ispirate dal tema “Sicuri sempre, dal primo giorno”, un messaggio chiaro che ha sottolineato l’importanza di vivere la sicurezza come valore quotidiano e su cui fondare ogni attività, sin dal suo inizio.

Numerose le iniziative svolte, come le esperienze immersive in realtà virtuale per sviluppare consapevolezza e capacità di risposta in situazioni di rischio, i “Safety Games” in cui in tanti si sono messi alla prova, le attività creative e coinvolgenti come il “Safety Wall”, la competizione Safety Kaizen Award, che ha premiato i migliori progetti di miglioramento continuo.

Nel continuo processo di miglioramento dei servizi di cura e welfare, il Medical Center dello stabilimento è stato dotato di nuovi macchinari per le analisi strumentali e le cure fisioterapiche. È stato inaugurato anche il nuovo Safety Training Center, una struttura all’avanguardia che permetterà di potenziare la formazione di base e i percorsi di sviluppo per gli operatori specializzati.

Grande successo anche per l’evento Safe Magic, realizzato in collaborazione con Mylia, che ha offerto un approccio innovativo alla sicurezza, esplorando il ruolo degli errori cognitivi e percettivi nei comportamenti a rischio. Un format coinvolgente che ha visto la partecipazione attiva di management, dipendenti, fornitori, studenti e stakeholder.

A chiusura dell’evento è stato anche presentato il progetto promosso dal comitato “Lavoro è Vita”, per la realizzazione di un “monumento al lavoro” nella zona industriale di San Salvo attraverso l’iniziativa collettiva che sarà lanciata nelle prossime settimane.

Come da tradizione, la settimana si è conclusa con un momento dedicato alle famiglie: figlie e figli dei dipendenti hanno partecipato laboratori ludico-formativi, organizzati in collaborazione con realtà di volontariato del territorio come l’associazione Ricoclaun e la sezione di Chieti dell’associazione Vigili del Fuoco, per avvicinare anche i più piccoli ai valori della sicurezza.