«Finalmente uno spiraglio per gli ex lavoratori della mensa del Responsible»

CAMPOBASSO. Dopo una lunga battaglia portata avanti dai lavoratori della mensa del Responsible Research Hospital di Campobasso e dalle organizzazioni sindacali Filcams, Fisascat e Uiltucs Molise, ieri sera è stato sottoscritto l’accordo di ricollocazione per tutti gli ex dipendenti del servizio, tra le organizzazioni sindacali e la presidenza del Responsible Research Hospital.

«Era questo il tipo di impegno che i lavoratori e le organizzazioni sindacali auspicavano e finalmente la Presidenza del Responsible ha fatto un concreto passo avanti nei confronti di queste persone rimaste improvvisamente senza occupazione, pur avendo prestato servizio per anni all’interno della struttura sanitaria.

I termini dell’intesa sono legati alla riapertura dei locali mensa a seguito della ristrutturazione, che richiederà circa tre mesi. Al termine dei lavori, i lavoratori potranno nuovamente svolgere l’attività lavorativa da cui erano stati ingiustamente privati, senza motivazione o preavviso.

La protesta pacifica, ma incisiva, dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali ha portato i suoi frutti: è stato riconosciuto il diritto alla continuità lavorativa nel luogo dove hanno sempre operato.

L’accordo, nei prossimi giorni, sarà sottoposto alla ratifica presso la Regione Molise, come stabilito dal Consiglio Regionale.

Filcams, Fisascat e Uiltucs Molise hanno espresso ampia soddisfazione per il risultato raggiunto, lodando la tenacia dei lavoratori e il concreto impegno della Presidenza del Responsible Research Hospital, ma hanno precisato che non abbasseranno la guardia fino a quando tutti i lavoratori interessati non saranno nuovamente operativi nel servizio mensa.

Le organizzazioni sindacali terranno informata la cittadinanza sugli sviluppi della vicenda».