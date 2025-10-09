Gs Travel guarda già alla stagione 2026: nuove rotte e collaborazioni con la Croazia dal TTG di Rimini

RIMINI. “Abbiamo appena concluso la stagione estiva, ma in realtà stiamo già lavorando alla prossima”. Con queste parole Domenico Guidotti, titolare della GS Travel, ha sintetizzato lo spirito con cui l’azienda partecipa in questi giorni al TTG Travel Experience di Rimini, la più importante fiera del turismo in Italia e una delle principali a livello europeo.

“Il TTG è uno degli appuntamenti più significativi del settore – spiega Guidotti – un punto di riferimento per chi, come noi, vive di turismo e punta ogni anno a migliorarsi. È qui che si tracciano le linee della nuova stagione, quella del 2026, e noi ci siamo arrivati con tante idee e progetti concreti”.

Dopo una stagione positiva, che ha confermato il legame forte tra la GS Travel e le Isole Tremiti, il gruppo molisano guarda ora oltre l’Adriatico. “Le Tremiti resteranno sempre il nostro cuore – precisa Guidotti – ma stiamo lavorando per ampliare le rotte e rafforzare la nostra presenza in Croazia, una destinazione con cui collaboriamo da oltre otto anni”.

Al TTG di Rimini, Guidotti e il suo staff hanno incontrato i rappresentanti dell’Ente Nazionale del Turismo Croato, consolidando un rapporto che negli anni si è tradotto in una cooperazione stabile e proficua. “Con loro c’è un legame forte, sincero e operativo – aggiunge –. Ogni anno ci danno una grande mano, sia sul fronte della promozione dei pacchetti, sia nella costruzione di nuove proposte turistiche. Quest’anno stiamo valutando anche una campagna promozionale congiunta tra Italia e Croazia, per valorizzare insieme le due sponde dell’Adriatico”.

La vera novità, però, riguarda una possibile nuova rotta: “Stiamo lavorando all’apertura di un nuovo porto di arrivo in Croazia – annuncia Guidotti – una località con un livello di ricettività molto elevato e un grande potenziale turistico. È un posto davvero bello, che potrebbe rappresentare un salto di qualità per i nostri viaggiatori. Nei prossimi mesi avvieremo i primi incontri operativi e, se tutto andrà come speriamo, già nel 2026 potremo partire con questa nuova destinazione”.

Un’espansione che non rinnega, ma anzi rafforza, le origini del progetto GS Travel: “Le Tremiti restano il nostro fiore all’occhiello – sottolinea – ma crediamo fortemente anche nella collaborazione con la Croazia. Sono due realtà complementari, che insieme possono offrire un’esperienza completa: il mare cristallino, la natura incontaminata, la cultura e l’accoglienza. Vogliamo far crescere ancora di più questo asse turistico adriatico”.

Nel suo intervento, Guidotti ha voluto ringraziare tutto lo staff GS Travel, presente al TTG di Rimini: “Siamo un gruppo affiatato, che lavora con passione e dedizione. Dietro ogni stagione c’è un grande lavoro di squadra. Partecipare a un evento come questo significa investire nel futuro, ascoltare, confrontarsi, costruire nuovi legami. E noi ci crediamo davvero”.

La prospettiva, dunque, è chiara: consolidare le rotte esistenti, potenziare la collaborazione con la Croazia e aprire nuovi scenari per la stagione 2026, all’insegna di una crescita che guarda lontano ma resta profondamente radicata nel territorio.

“Non vogliamo spostarci dal paradiso – conclude Guidotti con un sorriso – vogliamo solo allargarlo un po’. Le Tremiti e la Croazia sono due perle dello stesso mare. E noi continueremo a navigare tra loro, portando con noi la passione e l’esperienza che da anni ci contraddistinguono”.