Incentivi e nuovi strumenti per far crescere le imprese molisane

CAMPOBASSO. Favorire la crescita, l’innovazione e il rafforzamento delle imprese molisane: è questo l’obiettivo dell’incontro promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) in collaborazione con il Punto Impresa Digitale (PID) e il Comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio del Molise, in programma venerdì 17 ottobre, alle ore 16.00, nella Sala Falcione della sede camerale di Piazza della Vittoria 1, Campobasso.

L’appuntamento, dal titolo “Strumenti del MIMIT attivabili per il concreto rafforzamento dell’impresa della regione Molise”, offrirà una panoramica sulle principali misure ministeriali a sostegno degli investimenti produttivi e della nuova imprenditorialità, con un focus dedicato a:

Nuova Sabatini Capitalizzazione , l’incentivo che supporta l’acquisto di beni strumentali e favorisce il rafforzamento patrimoniale delle imprese ;

, l’incentivo che supporta l’acquisto di beni strumentali e favorisce il ; Nuove Imprese a Tasso Zero, la misura rivolta a giovani e donne imprenditrici per l’avvio o l’ampliamento di attività con finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale.

Grazie alla collaborazione con il Punto Impresa Digitale (PID), l’incontro si inserisce nel percorso di accompagnamento che la Camera di Commercio del Molise offre alle imprese per orientarle nell’accesso alle agevolazioni e nella trasformazione digitale, in linea con il programma nazionale Impresa 4.0.

“Accogliamo con soddisfazione questa collaborazione con il MIMIT. L’evento rientra pienamente nelle finalità del PID, che si occupa di illustrare alle imprese le opportunità connesse alle agevolazioni e di orientarle nei percorsi di innovazione digitale. È essenziale che il tessuto imprenditoriale molisano conosca e possa attivare concretamente questi strumenti di crescita”, sottolinea il Presidente della Camera di Commercio del Molise.

L’incontro sarà anche l’occasione per rispondere ai quesiti delle imprese, chiarire modalità e requisiti e agevolare l’accesso agli strumenti disponibili.

La partecipazione è libera e gratuita.