La nuova Fials Molise incontra il presidente Roberti

CAMPOBASSO. Una delegazione della nuova Fials Molise è stata ricevuta presso la sede della Regione Molise, in via Genova, dal presidente Francesco Roberti. L’incontro ha rappresentato la prima occasione istituzionale per presentare il nuovo progetto organizzativo e programmatico del sindacato sul territorio regionale.

La delegazione, composta dalle tre nuove segreterie territoriali, ha illustrato al Presidente una realtà formata da 23 professionisti, tra infermieri, Oss, tecnici sanitari e personale amministrativo, attivi quotidianamente negli ospedali e nei servizi territoriali della Regione. Una rete capillare, pronta ad ascoltare le esigenze dei lavoratori, raccoglierle e portarle sui tavoli istituzionali competenti per ottenere risposte concrete e immediate.

Il presidente Roberti ha accolto con interesse le linee programmatiche illustrate, condividendo i valori e gli obiettivi alla base del rilancio della Fials Molise. Il confronto ha evidenziato la volontà comune di contribuire all’individuazione di soluzioni efficaci alle sfide della sanità molisana, promuovendo una collaborazione basata su analisi, coinvolgimento, segnalazioni puntuali e dialogo costante.

Nel corso dell’incontro è stata consegnata al Presidente una lettera firmata dal Segretario Generale, con cui si è espresso ringraziamento per la disponibilità dimostrata da Roberti nel sostenere questo nuovo percorso sindacale.

La Fials Molise esce da questo appuntamento ancora più convinta che la strada intrapresa sia quella giusta: rafforzare la rappresentanza dei professionisti della sanità e garantire un futuro più solido ai lavoratori e agli iscritti, nell’interesse dell’intero sistema sanitario regionale.